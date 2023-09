Une partie du périphérique de Calgary ouvrira en octobre

Des années de construction sur une partie d'un des derniers tronçons du périphérique de Calgary, aussi appelé Ring Road, prendront fin le mois prochain, annonce le gouvernement albertain.

Cette ouverture permettra un accès limité au périphérique, depuis Bow Trail, donnant aux véhicules venant de la route Old Banff Coach la possibilité de se diriger vers le nord sur Stoney Trail, et à la circulation venant de la 16e Avenue, de se rendre vers le sud en empruntant le périphérique.

Ouvrir en mode plein écran Le tronçon ouest du périphérique de Calgary, indiqué en orange, devrait ouvrir à la circulation au début du mois d'octobre. Photo : Gouvernement de l'Alberta

La construction de la portion ouest du périphérique de Calgary a débuté en 2019. Elle devrait coûter plus de 1 milliard de dollars et s'achever en 2024.

Le ministère des Transports de l'Alberta ne fait aucun commentaire sur les raisons pour lesquelles le tronçon entre la 16e Avenue et Bow Trail sera inauguré à ce stade ni sur les raisons pour lesquelles il sera achevé avant d'autres portions du périphérique.

Un porte-parole du ministre du Transport et des Corridors économiques, Devin Dreeshen, indique que le gouvernement prévoit de tenir une conférence de presse en octobre sur la question.

Le conseiller municipal Richard Pootmans, qui représente le quartier 6, situé dans l'ouest de la ville, estime que l'ouverture plus tôt que prévu de la route est bien accueillie par les habitants de son quartier. Nous avons déjà entendu beaucoup de gens se réjouir de la nouvelle.

En plus d'offrir aux habitants de la rive ouest de Calgary une autre option pour se rendre dans le nord de la ville, cette ouverture leur permettra d'accéder plus rapidement à l'extérieur de la ville. Ceux qui souhaitent se rendre dans les montagnes pourront le faire beaucoup plus rapidement , explique Richard Pootmans. C'est un autre point d'accès à la Transcanadienne qui sera pratique pour beaucoup de gens.

La construction du dernier tronçon du périphérique, le prolongement de Stoney Trail depuis Bow Trail en direction du sud jusqu'à l'autoroute 8, se poursuivra jusqu'en 2024. Une fois le dernier tronçon de Stoney Trail achevé, Calgary sera encerclée par la totalité de la Ring Road qui s'étend sur plus de 100 kilomètres.

Avec les informations de Scott Dippel