Les amendes pour avoir stationné son véhicule dans un stationnement municipal ou privé à Toronto sans avoir payé pourraient bientôt être plus salées : la direction des transports de la Ville demande aux conseillers municipaux de les faire passer de 30 $ à 75 $.

Dans un document détaillant sa motion, la direction des transports affirme que plusieurs personnes décident de stationner sans payer puisque la plupart du temps, l’amende coûte moins que les tarifs de stationnement .

Les amendes dans les stationnements Green P sont fixées à 75 $ depuis 2021.

Les automobilistes se stationnant à Toronto cherchent de plus en plus à s’en sortir sans payer. D’après la motion, le nombre d’amendes pour les stationnements municipaux est passé de 94 942 à 106 250 entre 2021 et 2022. Il s'agit d'une augmentation de 12 %. Dans les stationnements privés, elles ont augmenté de près de 18 % durant la même période.

Des agences municipales comme la place de l'Exposition nationale canadienne et le quartier de la Distillerie s'inquiètent du nombre de personnes qui ne paient pas les tarifs.

L’administration de la place de Expoistion nationale canadienne a d’ailleurs contacté la division des transports pour lui proposer de l’aider dans la révision du prix des amendes.

Moins cher de risquer l'amende

Depuis décembre 2022, le prix du stationnement pour les événements spéciaux à la place de l’Exposition nationale est de 45 $, ce qui est 15 $ de moins que le coût de l’amende. Dans deux stationnements du quartier de la Distillerie, le coût maximal pour le stationnement journalier est 5 $ de moins que l’amende pour ne pas avoir payé.

En analysant les amendes pour le stationnement illégal dans d’autres municipalités du Grand Toronto et de l’Ontario, la division des transports a constaté que l’amende moyenne était plus élevée que celle de Toronto .

Le comité de la gouvernance de la Ville se penchera sur la motion de la division des transports lundi prochain. Si le comité adopte la motion, cette dernière sera sujette d’un débat et d’un vote lors de la rencontre du conseil municipal du 11 octobre.