La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) tente de contacter le gouvernement du Québec depuis l’entrée au pouvoir de l’équipe de François Legault pour parler de services en santé mentale, mais chaque fois, on lui dit « ne pas avoir le temps » ou « ne pas être intéressé », soutient l’organisation.

On a essayé de communiquer avec plusieurs bureaux de ministres, députés et hauts fonctionnaires, y compris Lionel Carmant. Toute la gang. Il y a une fin de non-recevoir. Il n’y a pas de raison claire. On nous donne des réponses plates , dénonce le président-directeur général de la CSMC , Michel Rodrigue.

Pourtant, avec toutes les autres provinces canadiennes, Michel Rodrigue affirme avoir d’excellentes relations. Je rencontre les ministres, sous-ministres, sous-ministres adjoints. On a des réseaux serrés où on contribue pour améliorer le sort des gens , a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Première heure.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de la Commission de la santé mentale du Canada, Michel Rodrigue, en studio. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Depuis 16 ans, la Commission a pour mandat d’aider les gouvernements et les organisations à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale à appliquer des politiques publiques en matière de santé mentale , peut-on lire sur son site web.

Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, la CSMC raconte avoir réduit les temps d’attente de 68 % en 2 ans pour avoir accès à des soins en santé mentale en intégrant une approche par niveau. Selon les besoins, les patients sont dirigés immédiatement vers un pair-aidant, des outils de cybersanté, des infirmières praticiennes, psychologue, psychiatre, etc. Une quinzaine de cliniques ont été impliquées dans le projet.

La Commission a réutilisé l’approche dans d’autres provinces de l’Atlantique ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, où elle estime avoir réduit les temps d’attente de 79 %, sans dégarnir d’autres services.

On a créé des équipes multidisciplinaires. Pour plusieurs d’entre nous, accéder aux services par notre téléphone portable ou Internet, ça fonctionne à merveille. Ce n'est pas la solution pour tout le monde, mais pour ceux que ça fonctionne, tu as un accès rapide. Tout ça est gagnant-gagnant.

Ce dernier s’étonne de voir le gouvernement québécois décliner ses invitations à travailler conjointement, considérant la situation actuelle.

Je me l’explique très mal. Comme Québécois, ça me frustre au plus haut degré , avoue M. Rodrigue.

Si on était l’endroit qui offrait le plus de services dans un temps opportun, là on pourrait dire : "Bon, ils n’ont pas besoin des autres". Au Québec, on est à la remorque, comme un 4-5 ans en arrière , croit-il

Le ministre des Services sociaux « disponible »

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a indiqué mardi être disponible pour rencontrer des représentants de la Commission. « Je pense que la date qui m'a été offerte par M. Rodrigue, je n'étais pas disponible. Va falloir qu'il m'offre une autre date », a-t-il suggéré.

Or, le responsable des affaires francophones à la Direction des relations avec les parties prenantes à la CSMC , Louis Moubarak, n'y voit pas une grande avancée. C'est la réponse qu'il reçoit constamment des différents ministres, dit-il.

Quand son équipe renvoie des suggestions de dates aux députés, il n'obtient plus de réponse.

Selon M. Rodrigue, le gouvernement du Québec ne collabore pas avec la Commission en raison de la stigmatisation de la santé mentale qui est encore très présente dans la province.