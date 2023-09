L’heure est à la récolte du bois brûlé

L’été dernier a été marqué, dans l’ensemble du Canada, par les feux de forêt et les nombreux défis qui en découlent. Des villes ont dû être évacuées, des travailleurs ont été privés de leur gagne-pain sans oublier les conséquences pour les forêts canadiennes. Au pays, près de 18 millions d’hectares de forêt ont brûlé. Au Québec, l’heure est maintenant à la récolte de cette matière première calcinée, notamment au nord de la province.

La récupération du bois brûlé est synonyme de passage obligé pour les travailleurs forestiers. Pour bon nombre d'entreprises, les prochains mois seront consacrés à la récolte et à la transformation d’arbres carbonisés.

Au cours de la prochaine année, plus de deux tiers du bois transformé dans l’usine de Chibougamau de Chantiers Chibougamau sera du bois brûlé.

Ouvrir en mode plein écran Au cours de la prochaine année, plus de deux tiers du bois transformé dans l’usine de Chibougamau des Chantiers Chibougamau sera du bois brûlé. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le directeur exécutif du développement corporatif de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, témoigne du caractère déplaisant de l’opération.

Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Ce n'est pas agréable dans une usine de sciage d'écorcer, de tronçonner, de transformer des billots de bois brûlé. C'est la galère, les équipements ne sont pas faits pour ça, ça ne fonctionne pas bien. Il y a de la suie. Ça a plein plein de désavantages , témoigne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Verreault est directeur exécutif du développement pour Chantiers Chibougamau. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le gestionnaire y voit une certaine responsabilité sociale dans cette obligation de production.

C'est une corvée collective qu'on a avec le désastre qu'a subi la forêt qui appartient à tous les Québécois. Si on veut qu'elle se rétablisse, bien, l'étape de prélever les tiges brûlées, elle est préalable à la reprise d'un maximum d'hectares

Mais un petit ennemi s’invite dans cette opération colossale de récupération du bois. Le longicorne, un insecte qui n’a rien d’attirant, oblige les travailleurs à une course contre la montre.

Ils sont toujours présents dans la nature, mais particulièrement lorsqu'il y a des feux, ils sont encore beaucoup plus. Donc, on a quand même un court laps de temps pour réagir. L'idée, c'est d'aller le chercher le plus rapidement afin d'accélérer le processus et d'être capable d'amener le plus de bois ici dans un court laps de temps , explique la coordonnatrice logistique forestière chez Barrette Chapais, Julie Boilard.

Ouvrir en mode plein écran Julie Boilard est la coordonnatrice de la logistique forestière chez Barrette-Chapais. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Des arbres coupés dans les forêts du Nord-du-Québec qui n'ont pas été épargnées par les brasiers sont transportés, entre autres, vers les usines de l'entreprise Barrette Chapais et de Chantiers Chibougamau.

Les efforts déployés par les équipes en forêt et dans les usines en valent la peine. Une partie des arbres ravagés par les flammes pourront trouver leur place dans les quincailleries plutôt que d’être laissés en forêt.

On scie déjà des arbres brûlés dans les usines à Chibougamau, à Landrienne et à La Sarre. On en aura bientôt même à Béarn au Témiscamingue, loin des feux de forêt. Avec cet effort de dire toutes les fois qu'on transforme un arbre brûlé pour fabriquer des matériaux pour bâtir une maison, il y a un arbre vert qu'on aura économisé, un arbre sain dont on aura maintenu l'intégrité plus longtemps , indique Frédéric Verreault.

Il espère que ce bois transformé in extremis trouvera preneur auprès des constructeurs et des consommateurs.

Lorsqu'ils verront ces 2X4 dans la cour à bois de leur quincaillerie, ils vont se dire : "Moi, en choisissant celui-là, c'est comme si je choisis une tomate qui est un petit peu puckée, je fais un geste responsable" , plaide M. Verreault.

Ouvrir en mode plein écran Barrette-Chapais et Chantiers Chibougamau veulent redonner une deuxième vie au bois brûlé lors des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Cet été qui passera à l'histoire pour les mauvaises raisons pourrait amener à revoir l'avenir, selon la coordonnatrice logistique forestière de l’entreprise familiale, Barrette Chapais.