Le service d'ambulance de la Nouvelle-Écosse est dans un « état critique » et ne respecte pas les délais de réponse obligatoires pour les transferts de patients dans les hôpitaux, révèle un nouveau rapport.

La vérificatrice générale provinciale, Kim Adair, affirme que le temps d'attente moyen pour une ambulance en 2022 est passé de 14 minutes à 25 minutes, soit une augmentation de 79 %. Et ce malgré le fait que le gouvernement a consacré plus de 147 millions $ au fonctionnement du service, dans la dernière année.

La Nouvelle-Écosse estime manquer de 27 travailleurs paramédicaux, mais leur syndicat affirme qu'il y en a environ 200 en congé de maladie.

Il faut plus de temps aux ambulances, en moyenne, pour répondre aux appels d’urgence, ce qui place les Néo-Écossais dans une situation à risque, explique Kim Adair. Et les délais de réponse des ambulances s’allongent tant dans les grands certains urbains comme Halifax que dans les régions rurales de la province.

Son rapport indique aussi qu'en 2022, les ambulanciers paramédicaux ont passé en moyenne un quart de leurs heures de travail dans les couloirs des services d'urgence en attendant le transfert de leurs patients.

Les retards les plus longs ont été constatés dans les hôpitaux de la région d'Halifax, où des retards de plus de trois heures ont été signalés.

Les Néo-Écossais demeurant dans le secteur d’Halifax, la région la plus peuplée de la province, sont les plus susceptibles d’être servis par un système ambulancier qui n’est pas à la hauteur de leurs besoins!

Mme Adair affirme qu'aucun des plus grands hôpitaux de la province n'a systématiquement respecté la norme de transfert de 30 minutes de la province l'année dernière, son audit ayant révélé que la norme n'était respectée que 23 % du temps.

La vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse dit que c'est le devoir de la province de s'assurer que les ambulanciers effectuent les transferts des patients dans les hôpitaux dans les temps.

L’audit a aussi permis de réaliser que le ministère de la Santé et du Mieux-être ne tient pas Santé Nouvelle Écosse responsable de son rôle dans les délais de remise des patients aux services d’urgence et qu’il ne tient pas non plus Emergency Medical Care Inc. (EMCI) responsable des délais de réponse des ambulances.

EMCI est une filiale de Medavie Services de santé qui gère depuis 1999 le réseau ambulancier en Nouvelle-Écosse. Le contrat récemment renouvelé comporte des normes de rendement et prévoit des pénalités pour le non-respect des délais. Même si l'entreprise n'a pas respecté les délais à maintes reprises, elle n'a jamais reçu d’amende.

Une ambulance en Nouvelle-Écosse.

Le rapport de la vérificatrice générale affirme que les faibles délais de réponse sont symptomatiques d'un système qui a connu une augmentation de 17 % des appels au 911 nécessitant une ambulance au cours des cinq dernières années.

Kim Adair fait donc 14 recommandations dans son rapport. Elle propose le rétablissement de la responsabilisation d’EMCI à l’égard des délais et une précision pour savoir qui assume la responsabilité de la surveillance d'EMCI au sein du ministère et de Santé Nouvelle-Écosse.

Le Ministère a accepté toutes les recommandations et il a déjà commencé à les mettre en application.

Avec les informations de La Presse canadienne