Les villes jumelles de Sault-Sainte-Marie veulent raffermir leurs partenariats

Dans leur première réunion commune depuis 2017, lundi soir, les dirigeants des villes de Sault-Ste-Marie, Ontario et Sault-Ste-Marie, Michigan, ont convenu de travailler encore plus étroitement pour promouvoir le développement économique et le tourisme.

Lors de la rencontre d’environ deux heures qui s’est déroulée à l’hôtel de ville de Sault-Sainte-Marie, Michigan, les élus ont notamment obtenu une mise à jour sur les initiatives de développement économique et touristique.

Les deux villes ont également convenu de renouveler l’accord international d’entraide pour des services d’incendie d’urgence.

Dans un communiqué commun, les maires des deux villes ont exprimé leur satisfaction.

Le maire de Sault-Sainte-Marie, Ontario, Matthew Shoemaker, a indiqué que le développement de relations importantes entre les deux communautés est une de ses priorités.

Les villes jumelles sont un modèle sur les avantages de la collaboration internationale, et les dirigeants des deux communautés sont déterminés à explorer les possibilités de collaboration accrue, par exemple dans le secteur des navires de croisière , indique le maire Shoemaker, dans le communiqué.

Les représentants des villes de Sault-Sainte-Marie Ontario et Sault-Sainte-Marie Michigan ont tenu une rencontre lundi soir. Photo : Avec la permission de la Ville de Sault-Sainte-Marie.

De son côté, le maire de Sault-Sainte-Marie, Michigan, Don Gerrie, affirme que sa ville a été très heureuse d’accueillir ses homonymes.

Située au centre des Grands Lacs, cette région présente un énorme potentiel touristique inexploité, et nous avons demandé au personnel de rechercher d’éventuelles opportunités conjointes , a-t-il affirmé dans le communiqué.

À la fin de la rencontre, les deux maires ont échangé les clés de leurs villes respectives en guise de démonstration d'un engagement réciproque.