La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, promet une réduction d’impôts de 1 milliard $ en quatre ans pour favoriser la croissance économique, si le Parti progressiste-conservateur est réélu. Cependant, certains économistes pensent que cette promesse « n’est pas si simple ».

Les progressistes-conservateurs ont promis une série de réductions d’impôts sur une période de huit ans. L’impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire, qui rapporte 440 millions de dollars par an, serait inclus dans ce plan de réduction.

Selon le programme du PC , au bout de quatre ans, il sera réduit de moitié, ce qui représenterait une perte de 220 millions de dollars en revenu fiscal.

Le parti s’engage également à réduire à 50 % le taux d’imposition sur le revenu personnel, ce qui coûtera au gouvernement provincial 600 millions de dollars en recettes fiscales annuelles d’ici la quatrième année.

Les progressistes-conservateurs s’engagent aussi à renoncer à la taxe sur les transferts fonciers pour les acheteurs d’une première maison (ce qui coûtera entre 35 et 40 millions de dollars par an), à supprimer la taxe sur les ventes de repas dans les restaurants (25 millions de dollars par an) et à augmenter le crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance (12 millions de dollars par an).

Pendant la campagne électorale, Heather Stefanson a promis la mise sur pied de 13 projets de développement. Ces projets pourraient attirer 24 milliards de dollars d’investissements au Manitoba, selon elle.

Un porte-parole du parti a indiqué qu'il ne pouvait fournir de détails que sur 4 de ces 13 projets, car les 9 autres en étaient toujours à l'étape de la discussion.

L’un de ces projets mise sur l’agrandissement d’une usine de transformation de la viande de porc à Winkler, qui devrait commencer prochainement.

Le PC estime que les 13 projets généreront, sur une période de 10 ans, 3 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales et 8,5 milliards de dollars de produit intérieur brut provincial.

Des économistes doutent de ces propositions

Le professeur agrégé d'économie à l'Université de Winnipeg Stefan Dodds estime que les réductions d’impôts peuvent être utiles pour stimuler l’économie, mais qu’il faut aussi prendre en considération le coût financier qui est lié à la croissance économique et à la population grandissante.

Je pense qu’il est illusoire de penser que nous pouvons sacrifier 1 milliard de dollars de recettes fiscales et satisfaire toutes les demandes des habitants du Manitoba.

Nous devons construire plus d’hôpitaux, plus d’écoles et plus de routes , affirme-t-il.

Des avantages financiers de cette ampleur ne se produiront certainement pas avant des années , déclare Jesse Hajer, professeur adjoint d'économie et à l'étude sur le travail à l’Université du Manitoba.

Selon lui, même si des réductions d’impôts de 1 milliard de dollars étaient mises en place dès la quatrième année d’un gouvernement PC au pouvoir, il est hautement spéculatif de dire que les projets d’investissements proposés pourraient stimuler la croissance économique.

Le professeur d’économie à l’Université de Winnipeg Phil Cyrenne estime, pour sa part, que la province connaît déjà une augmentation substantielle de ses recettes globales, car le dernier budget évalue l’augmentation d’une année sur l’autre à près de 2 milliards de dollars.

Selon lui, il ne faut pas exclure la possibilité que d’importants projets manufacturiers génèrent des milliards de dollars de recettes.

Phil Cyrenne indique que cela serait un avantage si la province bénéficie de larges paiements de transfert de la part du gouvernement fédéral. Il indique que ces paiements qui donneraient 1 milliard de dollars supplémentaires au Manitoba pour l’année fiscale en cours.

Shiu-Yik Au, professeur adjoint de finance à l’Asper School of Business de l’Université du Manitoba, explique qu’il n’est pas surpris du fait que les progressistes-conservateurs ont une vision optimiste de l’économie manitobaine, mais du fait que cette vision ne prend pas en compte la croissance de la population manitobaine, qui devrait passer à 2 millions d’habitants en 2030.

Il explique que d’importantes réductions d’impôts pourraient refléter la politique économique de l’ancien président américain Ronald Reagan.

Ce dernier avait institué des réductions d’impôts généralisées, qui avaient permis à la population d’économiser de l’argent, quand il était au pouvoir.

Cependant, ces mesures avaient également conduit à une réduction des dépenses publiques et à une augmentation des déficits.

Les politiciens, par nature, sont toujours très optimistes en matière de prévisions pendant les périodes électorales , conclut Shiu-Yik Au.

