Autre séance du conseil municipal houleuse à Rouyn-Noranda

Plusieurs citoyens du quartier Notre-Dame, situé près de la Fonderie Horne, se sont présentés à la séance du conseil municipal de Rouyn-Noranda lundi soir pour accuser la Ville de ne pas en faire suffisamment dans le dossier de la qualité de l'air.

Ces personnes souhaitent que Glencore, propriétaire de la fonderie, respecte les normes d'émissions d'arsenic et autres contaminants plus rapidement.

Une représentante de l'organisme Mères au front s’est présentée au micro au début de la période des questions pour lire une déclaration de la militante Laure Waridel, qui invite directement Diane Dallaire à monter au front pour les enfants de Rouyn-Noranda en tant que mère et grand-mère.

Cette déclaration a fait sursauter la mairesse.

On y travaille sans arrêt. Que les gens qui m'entendent ce soir [lundi] le comprennent bien : ce n’est pas vrai qu’on ne fait rien!

Mères au front dit : ''Va au front Diane Dallaire, allez au front le conseil'', et c’est ce qu’on fait. Je ne peux plus entendre qu’on ne fait rien, ce n’est pas vrai , a exprimé Mme Dallaire avec émotion.

Des conseillers s'expriment

Plusieurs conseillers se sont aussi exprimés sur la question, dont le pharmacien Sébastien Côté, qui assure que le conseil municipal écoute les directives de la Santé publique.

La mairesse suppléante Samuelle Ramsay-Houle a pour sa part expliqué que le conseil municipal avait pris la décision de ne pas demander à faire rouvrir l’autorisation ministérielle, craignant que ça n’occasionne des délais supplémentaires.

On a parlé beaucoup des insatisfactions qu’on avait par rapport à l'autorisation quand elle est sortie. On a tous milité pour le 3 nanogrammes le plus rapidement possible, pour une qualité de l’air, une qualité de l’eau, une meilleure connaissance des intrants. Ça, on l’a demandé plusieurs fois au ministère de l’Environnement, notamment dans notre mémoire. Ce dont vous parlez depuis tantôt, ce sont des questions au gouvernement du Québec , a mentionné la conseillère du quartier Évain en précisant qu’elle prenait la parole en son nom personnel.

Les batailles que mènent Mères au front au niveau national, elles sont extrêmement importantes et louables. Je pense qu’on peut exiger au niveau national que ces droits de polluer n’existent plus dans un avenir rapproché, mais de là à batailler pour rouvrir l’entente actuelle avec Glencore, je pense que notre position a été claire et ce n’est pas par manque de respect envers les gens qui militent pour un air sain. On est tous là pour militer pour un air sain , a conclu Samuelle Ramsay-Houle.

Après 50 minutes ou presque de questions du public, la mairesse Dallaire a fermé la période de questions alors que certains citoyens souhaitaient encore prendre la parole.