Après plusieurs années d’études à la demande des élus trifluviens, le ministère des Transports du Québec (MTQ) recommande finalement de maintenir la limite de vitesse maximale à 100 km/h sur le tronçon urbain de l’autoroute 40, à Trois-Rivières.

Il s’agit de la portion du réseau compris entre l’autoroute 55 et la rue des Prairies.

Le MTQ affirme que la limite de 100 km/h est cohérente avec l’environnement routier et sécuritaire par rapport aux caractéristiques de l’infrastructure et aux conditions de circulation .

De plus, il recommande de renforcer les messages aux usagers dans le secteur, c’est-à-dire les informer des entraves et incidents sur le réseau routier ainsi que des conditions de circulation afin qu’ils puissent adapter leur conduite en fonction de l’état du réseau en temps réel et lors d’un prochain déploiement, évaluer la possibilité d’implanter un appareil de contrôle automatisé dans le secteur .

En 2021, le conseil municipal de Trois-Rivières avait demandé par résolution à Québec de proposer des solutions pour diminuer les risques d’accident, augmenter la sécurité et réduire les nuisances sonores dans la partie trifluvienne des autoroutes 55 et 40 . Le texte initial de la résolution, qui avait été modifié avant l’adoption, proposait de réduire la vitesse à 80 km/h.

Limite respectée

Pour en arriver à ces constats, le ministère a effectué une recension et une analyse des accidents survenus sur le tronçon en 2019, 2020 et 2021, en plus d’effectuer plus de 10 000 relevés de vitesse.

Selon l’analyse de ces relevés, la limite de vitesse est globalement respectée par la majorité des usagers, et la plupart d’entre eux modulent leur vitesse en fonction des différentes configurations de la route, comme l’approche d’une bretelle d’entrée.

Au cours de la période à l’étude, 609 accidents ont été répertoriés, dont la majorité n’a causé que des dommages matériels.

Les données du MTQ démontrent qu’une collision sur cinq est causée par une vitesse excessive. À cet effet, le comportement des usagers de la route représenterait plus de la moitié des principales causes d’accident.

Les principales causes d’accident sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières Causes d'accident Pourcentage Manœuvres dangereuses 24 % Vitesse excessive 22 % Distraction ou inattention 11 % Pas identifiée 11 % Autres 11 % Présence d’animaux ou d’obstacles sur la chaussée 9 % Défectuosité d’un véhicule 6 % Conditions météorologiques 6 % Facultés affaiblies 2 % Source : Ministère des Transports du Québec

Plus du tiers (34 %) des accidents surviennent lors des heures de pointe, dont la majorité lors du retour à la maison.

Des problèmes de drainage ont été soulevés dans l’étude, soit dans le secteur du pont Le Jeune, où il y a une formation de glace en hiver, ainsi qu’à l’approche du pont Radisson en direction ouest, où l’accumulation d’eau sur la voie de gauche peut être propice à l’aquaplanage lors de fortes pluies. Des analyses se poursuivent pour déterminer si des mesures peuvent être mises en place afin d’améliorer ces deux situations , indique le MTQ par voie de communiqué.

Le ministère ajoute qu’un projet comportant notamment le remplacement des panneaux à messages variables mobiles par des panneaux permanents, l’ajout de caméras de circulation couvrant l’ensemble du tronçon et l’ajout d’un panneau avertissant les automobilistes d’un ralentissement sur l’autoroute 55 en direction sud est en préparation.