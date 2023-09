La poésie dans le viseur du chasseur Olivier Lussier

« J'aime dire que je suis d'abord un poète. » Olivier Lussier, ingénieur de formation, publie son deuxième livre : Cariacou, Manuel de chasse à l'usage des poètes, aux éditions de Ta Mère. Un étonnant bouquin explorant la fascinante passion de la chasse, avec finesse et humour. Olivier dédie d'ailleurs ce livre à tous les chevreuils qui ne le liront pas. Le ton est donné.

Le livre de 150 pages étonne par sa forme littéraire. Il s'agit en fait d'un croisement entre des histoires de chasse et un recueil de poésie.

Pour moi, la chasse est une activité hautement poétique, ne serait-ce que par l'attente dans le bois. Pour moi, la poésie est très ancrée dans la nature , explique l'auteur et poète, Olivier Lussier.

Un chasseur-poète

Le sujet de la chasse s'est imposé rapidement pour celui qui écrit tout le temps dans ses moments d'attente. L'activité de la chasse se définit probablement seulement par l'attente et parfois une récolte, quand on est chanceux , précise celui qui a accumulé au fil des années assez de textes et de poèmes pour pouvoir publier un livre. Le récit est donc largement inspiré de réelles situations de chasse et de vrais souvenirs, aussi limpides que marquants.

Le premier chevreuil, l'éviscération, l'attente, le froid qui s'empare de notre corps, l'adrénaline qui s'empare de nous, la vision de la bête convoitée, tout ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu un peu pour être capable de l'écrire.

Extrait du livre Cariacou, Manuel de chasse à l'usage des poètes, p.98 : Les chevreuils ont de longs cils, les yeux noirs et nerveux d'une intelligence de survie. Prendre leur vie est un rituel bouleversant.

Quand Boris Vian vient tout changer

Olivier tombe sous le charme de la poésie à l'adolescence, se met à rédiger ses premiers poèmes et souhaite même en faire carrière. Je voulais vivre de la poésie. J'étais jeune et j'étais rêveur , s'exclame-t-il, avant de révéler qu'il a connu une période plus sombre en réalisant qu'il était impossible d'en vivre. En lisant sur la vie de Boris Vian, le jeune auteur a une véritable épiphanie.

Ç'a été mon moment Eureka! Voilà la solution. Je vais devenir comme Boris Vian, ingénieur et littéraire!

Ouvrir en mode plein écran « Les chevreuils ont de longs cils, les yeux noirs et nerveux d'une intelligence de survie. Prendre leur vie est un rituel bouleversant. » - Extrait du livre Cariacou - Manuel de chasse à l'usage des poètes d'Olivier Lussier. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L'homme de lettres espère que les chasseurs et chasseuses se risqueront à ouvrir son recueil. J'espère qu'ils vont au moins le commencer. Après, quand la poésie embarque, je comprendrais que ça leur tombe un peu des mains, mais au moins commencer et voir si on est capable de les emmener dans la poésie , explique le fier écrivain, qui dévoile une plume rafraîchissante, drôle, très proche de l'oralité.

Le livre, Cariacou - Manuel de chasse à l'usage des poètes, intéressera les néophytes ou même ceux et celles qui n'ont aucun intérêt pour la chasse.