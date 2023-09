Un rapport estime qu'un patient autochtone décédé en 2015 à l’hôpital de Chilliwack aurait été victime de préjugés et de stéréotypes lors de sa prise en charge.

Le rapport réalisé par l’Autorité de santé des Premières Nations fait état de négligences de la part du personnel de santé qui a pris en charge Keegan Combes, en septembre 2015, à l’hôpital général de Chilliwack. Il avait été admis après avoir ingéré du méthanol par accident.

Selon ce document, des préjugés et des stéréotypes auraient contribué à la mort de cet homme, alors âgé de 29 ans, atteint de troubles mentaux et appartenant à la Première Nation Skwah.

En 2015, après l’admission de Keegan Combes à l’hôpital, les examens auraient rapidement montré quelle était la cause des vomissements, de la posture affaissée et du discours incohérent du patient, explique le rapport.

Au lieu de lui prodiguer des soins qui auraient pu lui sauver la vie, les infirmiers et autres professionnels de santé l’auraient laissé sans surveillance et attaché à son lit pendant une grande partie de la nuit. Ses signes vitaux n’auraient pas été surveillés pendant au moins 6 h 30, peut-on lire dans le document.

Le manque d'urgence et la négligence subis par Keegan à l'hôpital suggère qu'on l'a laissé « dormir » et fait écho aux stéréotypes courants à l'égard des peuples autochtones qui ont conduit à des comportements discriminatoires dans les contextes de soins de santé d'urgence , mentionne le rapport.

L'empoisonnement au méthanol est traitable s'il est détecté à temps, mais il a fallu plus de 12 heures avant que l'état de Keegan Combes soit correctement diagnostiqué, selon le rapport. À ce moment-là, il avait arrêté de respirer. Il a passé les 10 derniers jours de sa vie en soins intensifs avant de mourir le 26 septembre 2015.

Huit ans après la mort de Keegan Combes, l’Autorité de santé des Premières Nations espère que ce rapport sera reçu comme un cadeau par les dirigeants du secteur de la santé qui voudraient apprendre des erreurs passées et changer le système pour protéger les patients autochtones.

Un système « conçu pour nuire », dit l'aidante familiale de Keegan Combes

Keegan Combes vivait avec Rhianna Millman et sa famille depuis deux ans lorsqu'il est décédé. Il était un joueur d'échecs passionné et un pianiste talentueux qui étudiait dans une école de métiers , se souvient Rhianna Millman. Le système est conçu pour nuire à quelqu'un comme Keegan, quelqu'un qui se présente comme visiblement autochtone, qui présente un handicap physique et un diagnostic de santé mentale.

[Keegan Combes] est exactement la personne à qui ce système veut faire du mal.

Rhianna Millman décrit plusieurs rencontres culturellement dangereuses qu’elle a vécues avec Keegan Combes à l'hôpital de Chilliwack à partir du 15 septembre 2015, notamment les longs retards dans le diagnostic et le traitement, la décision d'utiliser des contentions, le manque de communication et la négligence générale d'un patient grièvement blessé.

Ces rencontres ont commencé juste après que Rhianna Millman a appelé le 911, lorsque les secouristes puis le personnel de l'hôpital lui ont assuré qu'ils connaissaient Keegan , ce qui, selon le rapport, suggère qu'ils avaient des idées préconçues négatives à son sujet.

Après l'arrivée du patient – et bien avant que les médecins ne réalisent ce qui n'allait pas chez lui – une infirmière a suggéré à Rhianna Millman de placer une ordonnance ne pas le réanimer dans son dossier. L'infirmière a déclaré que cette recommandation était basée sur la qualité de vie du patient selon le rapport.

Cette suggestion fait écho à un stéréotype raciste qui fait partie de la société canadienne depuis des centaines d'années. Depuis le premier contact, l'une des façons dont les colons canadiens ont justifié la colonisation est basée sur une croyance erronée selon laquelle les peuples autochtones étaient physiquement inférieurs et destinés à "mourir" , indique le rapport.

Des excuses

Initialement, un examen de la sécurité des patients mené par Fraser Health a conclu que le racisme et les préjugés n'ont joué aucun rôle dans ce qui est arrivé à Keegan Combes, explique le rapport de la FNHA, mais au cours des huit années qui ont suivi, l'autorité sanitaire a changé de position et s'est excusée.

Le porte-parole de Fraser Health, Dixon Tam, a déclaré à CBC dans un courriel que l'autorité sanitaire avait pleinement accepté les conclusions du rapport « En souvenir de Keegan » avec humilité et respect afin de nous aider à avancer dans notre voyage vers la sécurité culturelle .

En tant qu'organisation, nous nous engageons à lutter contre le racisme chez les Autochtones et travaillons collectivement pour fixer des objectifs, mesurer les progrès et rester responsables de nos progrès , a-t-il écrit.

Avec les informations de Bethany Lindsay et Angela Sterritt