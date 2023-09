Melanie Gareau, écrire pour guérir

Après être passé à travers le deuil de deux suicides, écrire est devenue une forme de thérapie pour la Fransaskoise Melanie Gareau. L’ancienne enseignante et directrice d’école a récemment publié un livre intitulé Why Me? What Now? pour appuyer les adolescents dans les moments difficiles de leur vie.

En 2015, Melanie Gareau se trouve dans sa salle de classe de Saint-Isidore de Bellevue quand un élève de l'école se suicide devant l’établissement.

Je suis probablement la dernière personne qui l’a vu. C’était absolument tragique.

L'événement ébranle l'ensemble de la communauté.

Melanie Gareau, pour sa part, se replie sur elle-même. Elle remarque aujourd'hui qu'elle ne s'était pas permis de penser à ce qui venait d'arriver.

La Fureteuse fransaskoise Consulter le dossier complet La Fureteuse fransaskoise Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L'enseignante devient toutefois hyperconcentrée sur les émotions des élèves de l'école.

Je remarquais beaucoup ce qu'ils disaient, ce qu’ils ne disaient pas, ce qu’ils démontraient par leur langage non verbal , explique-t-elle. Je ne voulais pas perdre un autre élève ou qu’un autre élève souffre en silence et que ses défis soient inaperçus.

Quelques années plus tard, une autre tragédie bouleverse son monde. Un ancien élève, le frère de sa meilleure amie, se suicide.

Melanie Gareau sent alors remonter les émotions qui ont suivi le premier drame, mais avec encore plus de force.

Cette fois, j’ai décidé que je n’allais pas me replier sur moi-même. J’allais me permettre de vivre les émotions et guérir.

Une guérison qui, pour la Fransaskoise, passe par l'écriture. Un acte qui se veut d'abord thérapeutique. Elle n'a alors aucune intention de se lancer dans l'écriture d'un livre.

Publicité

Je me levais le matin, j'écrivais dans un journal , se rappelle-t-elle. Après quelques mois, je me sentais mieux.

Puis, en 2019, Melanie Gareau passe du crayon au clavier.

J’avais plusieurs [élèves] qui venaient me voir pour discuter de certaines choses, certains des défis qu’ils vivaient. J’écrivais pour me donner une meilleure idée de ce que je devrais donner comme conseil.

Lentement, mais sûrement, les écrits s'accumulent. À la fin de l'année, elle réalise qu'elle a écrit plus de 55 000 mots, soit environ la longueur d’un livre pour adolescents.

J'entendais cette voix qui me disait que je devais publier ce livre. J’essayais de l’ignorer parce que ce n’était pas mon intention et je suis une personne assez réservée. L’idée de publier un livre était épeurante.

Même si cela lui cause d'abord de l'anxiété, elle décide malgré tout de se lancer.

Ouvrir en mode plein écran Les Éditions de la Nouvelle Plume explorent également la possibilité de traduire le livre en français. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

À travers 14 chapitres, la Fransaskoise aborde divers sujets qui peuvent toucher les adolescents, tels que l’image corporelle, la santé mentale, les amitiés, les relations amoureuses, l’intimidation et les médias sociaux.

Publicité

Chaque chapitre commence en racontant une histoire inspirée d'expériences vécues par l'auteure, par ses amies ou par des élèves. À noter que les noms des personnages ont été changés pour conserver leur anonymat.

Puis, dans la deuxième partie de chaque chapitre, Melanie Gareau partage ses expériences et ses réflexions.

C'était très important pour moi que le livre ne soit pas un guide , explique-t-elle.

Je ne voulais pas que mon lecteur prenne le livre et se sente comme s’il y a juste un autre adulte qui lui dit quoi faire.

J'espère que mes lecteurs, en lisant le livre, vont se poser des questions , ajoute la Fransaskoise.

Motivée par les premières réactions qu'elle reçoit de ses lecteurs, Melanie Gareau pense maintenant se mettre à l'écriture d'un livre adressé aux parents et aux enseignants. Ce second recueil aurait pour objectif d'accompagner son livre pour les adolescents.

Les Éditions de la Nouvelle Plume explorent également la possibilité de traduire Why Me? What Now? en français.