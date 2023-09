Droits des trans : une autre présidente de circonscription conservatrice démissionne

Une deuxième présidente de circonscription conservatrice au Nouveau-Brunswick démissionne en raison des positions du premier ministre Blaine Higgs sur les droits de la communauté LGBTQ+.

L’ancienne présidente de la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou, Noémie David-Gauvin, a un frère transgenre et ne pouvait plus appuyer le parti à la suite des prises de position du premier ministre sur la politique 713 et les droits des personnes transgenres.

Elle ajoute ainsi sa voix à celle du président de la circonscription de Moncton-Est, Marc Savoie, qui a posé le même geste dimanche, à la suite de la présence de Blaine Higgs à une manifestation organisée par des groupes hostiles aux droits de la communauté LGBTQ+, à Fredericton.

Les manifestations, où Higgs est allé juste d’un côté et non de l’autre. Ça a juste confirmé ma décision , explique Noémie David-Gauvin, qui a annoncé sa démission au parti le 13 septembre.

Je ne peux pas appuyer quelqu’un qui brime les droits des personnes transgenres et continuer à appuyer mon frère qui est transgenre , explique-t-elle.

C’est contre mes valeurs. Je ne peux pas appuyer un parti qui est à ce point contre tout ce qui est transgenre, LGBTQ+, je ne peux pas. Je ne m’implique pas et je ne travaillerais pas pour les prochaines élections c’est sur.

Tout comme Marc Savoie, Noémie David-Gauvin faisait partie des progressistes-conservateurs qui ont contesté le leadership de Blaine Higgs au cours des derniers mois, un processus qui a finalement échoué.

Le Parti progressiste-conservateur a affirmé mardi qu’il ne commentera pas les départs de ces deux présidents de circonscription.

Avec des informations de Nicolas Steinbach