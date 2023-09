Un nouveau dinosaure herbivore découvert au Royaume-Uni

Les restes fossilisés d'un petit dinosaure légèrement plus gros qu'un poulet ont été mis au jour sur l'île de Wight, dans le sud du Royaume-Uni, par une équipe de paléontologues professionnels et amateurs associée aux universités de Bath et de Portsmouth.

Nommé Vectidromeus insularis, ce dinosaure herbivore bipède appartenait à la famille des hypsilophodontides qui comprend des espèces de taille modeste (de 1 à 4 m) possédant de petites mains à 5 doigts et des pieds à 4 orteils.

Ces dinosaures ont peuplé l’Europe, l’Océanie, l’Asie et l’Amérique du Nord du Jurassique moyen à la fin du Crétacé (entre environ 165 et 66 millions d'années).

Le Vectidromeus insularis, qui appartient à un nouveau genre et à une nouvelle espèce, vivait il y a environ 125 millions d'années aux côtés des premiers tyrannosaures, spinosaures et iguanodons.

Selon le professeur Nicholas Longrich de l’Université de Bath, le spécimen était fort probablement juvénile.

Vectidromeus est un proche parent de l'Hypsilophodon foxii, l'un des premiers dinosaures décrits à partir de restes pratiquement complets. Petits et graciles, avec des membres postérieurs semblables à ceux d'un oiseau, les hypsilophodontes ont été utilisés par le biologiste Thomas Henry Huxley pour prouver le lien de parenté entre les oiseaux et les dinosaures.

Ouvrir en mode plein écran Comparaison entre les tailles d'un humain, d'un Vectidromeus insularis et d'un Hypsilophodon foxii. Photo : Université de bath/Nick Longrich

Hypsilophodon était également présent sur l'île de Wight. Les différences entre ce dinosaure et Vectidromeus tiennent à quelques détails aux os de la hanche, ce qui laisse à penser que les deux espèces étaient apparentées, mais distinctes.

Nous nous trouvions dans une drôle de position. L'une des toutes premières familles de dinosaures identifiées ne comptait qu'une seule espèce... Eh bien maintenant, nous en avons deux!

Une île et ses trésors

Les paléontologues sont présents sur l'île de Wight depuis plus d'un siècle. Mais depuis les dernières années, l’érosion plus accentuée des falaises situées sur les côtes permet la découverte de nouveaux fossiles.

Vectidromeus est la septième espèce de dinosaures découverte au cours des quatre dernières années, en grande partie grâce aux collectionneurs locaux de fossiles , affirme le professeur Dave Martill dans un communiqué publié par l’Université de Portsmouth.

Les paléontologues tentent maintenant de reconstituer les liens de parenté de l’espèce qui n’est pas particulièrement proche de celles que l'on trouve en Amérique du Nord, en Asie ou dans l'hémisphère Sud , note pour sa part le professeur Longrich.

Après l'éclatement de la Pangée, de nombreuses espèces ont été isolées, ce qui a entraîné l'apparition de différents types de dinosaures sur chacun des nouveaux continents , a-t-il ajouté.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Cretaceous Research (Nouvelle fenêtre) (en anglais).