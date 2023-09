Terrains de la Défense : un médiateur sera nommé

Les négociations sont rompues entre les Innus et les Hurons-Wendat concernant le partage des terrains de la Défense nationale, situés derrière les centres commerciaux du secteur Sainte-Foy. Un expert indépendant sera nommé par le gouvernement fédéral afin de trancher.

Le fédéral a cédé 80 % des terrains qui abritaient autrefois un quartier résidentiel militaire aux Hurons-Wendat de Wendake, en juin dernier. Les 20 % restants seront partagés entre les communautés innues de Mashteuiatsh, de Pessamit et d’Essipit.

Depuis ce temps, des négociations sont en cours entre les deux parties afin de déterminer quelle portion des lieux sera remise à chacune des nations.

On a eu trois séances de rencontre et de négociation , relate le grand chef de la nation Huronne-Wendate Rémy Vincent. La première était encourageante, mais après on a frappé un mur.

Même si on n’était pas satisfait du partage de la ministre, on a été bons joueurs et on a embarqué dans le processus , mentionne-t-il.

Les communautés devaient s’entendre avant le 28 septembre, or, mardi les Hurons-Wendat n’ont pas accepté l'offre des Innus qu’ils ont qualifié de non-conforme à la définition de la prescription de Défense nationale .

De leur côté, les communautés innues admettent que les discussions n’ont pas permis de parvenir à un accord .

Nous avons participé de bonne foi et dans un esprit de collaboration depuis juillet 2023 à une démarche visant à parvenir à une entente avec la Nation huronne-wendat concernant l’acquisition par nos Premières Nations de 2.3 hectares des terrains de la Défense nationale à Sainte-Foy, selon la décision de l’ex-ministre de la Défense nationale prise en mai dernier.

Les discussions achoppent notamment sur les superficies et les localisations des lots à se partager, d’après Rémy Vincent.

Il n'y a pas eu de résultats positifs, ça fait que là on s'en va dans le deuxième processus et si quelqu'un demandait de prolonger pour qu'on aille plus de négociations, nous autres ça va être refusé, ça c'est catégorique. On a assez perdu de temps dans ce dossier-là , affirme Rémy Vincent.

La suite de la démarche repose dorénavant sur la nomination d’un expert indépendant selon les paramètres proposés par la Défense nationale afin de déterminer quel scénario conviendra le mieux à l’atteinte des objectifs des parties. Nos Premières Nations s’en remettent à cette démarche, que nous souhaitons juste et équitable. Nous avons pleinement confiance en la valeur de la proposition que nous avons soumise et en notre capacité à réaliser un projet bénéfique pour nos Premières Nations, pour la Ville de Québec et pour l’ensemble des intervenants au dossier , répondent les communautés innues dans un courriel.

Ouvrir en mode plein écran Maquettes du projet déposé en avril 2022 par la Nation huronne-wendat présentant la portion de 20 % réservée à l’ensemble des Premières Nations. Photo : Nation huronne-wendat

Mercredi après-midi, le ministère de la Défense nationale n’avait toujours pas répondu à nos questions.

D’après des informations de Guylaine Bussière