Une avocate représentant les personnes ayant été agressé sexuellement à l'orphelinat Mount Cashel se dit inondée d’appels alors que la date limite pour demander un dédommagement approche à grands pas.

Des centaines de personnes, dont plusieurs octogénaires, veulent être indemnisées par l'archidiocèse catholique de Saint-Jean, selon Me Allison Conway.

Elle dit avoir travaillé 80 heures la semaine dernière pour que toutes les demandes soient soumises d’ici la date butoir du 30 septembre.

Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent maintenant pour la première fois parce que la date limite est cette semaine et que c'est vraiment difficile pour eux d'en discuter , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Allison Conway dit être inondée d'appels à l'approche de la date butoir pour déposer les demandes de dédommagement. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils divulguent ce qui s'est passé. Ils sont tellement courageux d'en discuter avec nous. [...] C'est un appel difficile à faire.

En 2020, dans un jugement historique, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré l’archidiocèse de Saint-Jean responsable des abus sexuels commis contre quatre garçons à Mount Cashel dans les années 1940, 1950 et 1960.

Le tribunal a accordé 2,4 millions de dollars à ces quatre victimes, tout en ouvrant la voie à d’autres litiges contre l’archidiocèse.

La Cour d’appel a reconnu que même si la congrégation des Frères chrétiens d’Irlande (Christian Brothers of Ireland) gérait l’orphelinat, l’archidiocèse a permis aux religieux de commettre des abus sexuels impunément pendant des décennies.

La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause, en janvier 2021, et depuis, l’archidiocèse a dû liquider tous ses avoirs, dont une trentaine d'écoles et des dizaines d’autres propriétés, dont la basilique Saint-Jean-Baptiste, la deuxième plus grande église au Canada.

Ouvrir en mode plein écran L’immense basilique Saint-Jean-Baptiste est parmi les dizaines de propriétés de l’archidiocèse qui ont été vendues pour dédommager les survivants de l'orphelinat Mount Cashel (archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Des millions de dollars réclamés

Il y a quelques mois, les avocats des victimes, dont Me Allison Conway, estimaient qu’une centaine de victimes recevraient, en fin de compte, environ 50 millions de dollars.

Me Conway indique que le nombre total de demandeurs a explosé depuis et qu'il se chiffre aujourd'hui à bien plus de 200.

C'est l’agent de réclamation qui va prendre les décisions et va déterminer le montant que l'archidiocèse doit payer à ces personnes. Ça dépend vraiment de ce qui leur est arrivé et de la façon dont ça a affecté leur vie. Alors le montant pour chaque personne, ce ne sera pas le même , stipule cette avocate de Budden & Associates, une firme représentant des victimes de Mount Cashel depuis les années 1990.

L’évaluation des demandes s’étalera sur des mois, mais Me Conway prévoit que les premiers paiements seront versés aux survivants cet automne.