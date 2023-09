La scénariste Marie -Josée Ouellet, originaire d’Edmundston, cosigne la nouvelle série télévisée Sorcières. Elle se dit emballée par le projet.

J’ai eu un coup de cœur instantané. Je parlais autant du projet que de la bébite germaine que je ne connais pas encore , raconte-t-elle en entrevue.

Cette série raconte l'histoire de trois sœurs qui ont grandi dans la commune fondée par leur père. Elles se revoient après 30 ans et constatent que leur vie est encore marquée par les traumatismes de leur enfance.

Cette scénariste originaire du Madawaska a travaillé sur de nombreux projets au cours des dernières années, dont l'adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine (TVA), la série L'Échappée (TVA) et l'émission jeunesse Alix et les Merveilleux (ICI Radio-Canada et Télé-Québec).

Elle cosigne Sorcières avec Germain Larochelle.

Rapidement Germain et moi on a connecté. On s’est rendu compte qu'on parlait le même langage, qu’on avait les mêmes visées pour le projet, dit-elle.

Cette nouvelle série comprend 26 épisodes d’une heure, diffusés le lundi à 21 h sur les ondes de la TVA.

- avec des informations du Téléjournal Acadie