Malgré un effort de deux jours pour maîtriser l'incendie d'un immeuble commercial vacant depuis une décennie au centre-ville de Regina, le feu continue à persister et les pompiers ne savent pas encore s'il y a des victimes à l'intérieur du bâtiment.

Le commissaire aux incendies Randy Ryba explique que les pompiers n'ont pas pu accéder à l'intérieur du bâtiment en raison de son état de délabrement et pour des raisons de sécurité.

Selon lui, l'incendie se serait déclaré au premier étage. Cependant, les pompiers n'ont toujours pas d'informations quant à l'origine de l’incident et à la durée nécessaire pour l’éteindre.

Ouvrir en mode plein écran Le feu s'est déclaré dimanche matin, selon le Service d'incendie de Regina. Photo : Fournie par le Service d'incendie de Regina

Il est très instable. [...] Nous nous contentons de surveiller la situation et d'arroser le bâtiment autant que possible, jusqu'à ce que nous puissions faire venir des équipements lourds pour commencer à le démolir et à éteindre l'incendie , indique Randy Ryba.

Nous n'avons pas non plus été en mesure de fouiller le bâtiment pour trouver des victimes potentielles, ce qui est également une priorité pour nous , ajoute-t-il.

Selon ses observations, il s'agit d'un incendie de bâtiment particulièrement dangereux pour les équipes d'intervention.

Le bâtiment est construit en bois massif. Nous ne savons pas quelle quantité de bois a brûlé à l'intérieur [...] parce qu'il est trop dangereux d'y entrer. Si le plancher s'effondre à cause des matériaux brûlés, les murs peuvent s'effondrer à tout moment.

Ouvrir en mode plein écran Une équipe munie d'une grue est intervenue lundi pour démonter les œuvres d'art situées devant le bâtiment afin de les protéger de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Jessie Anton

Tout au long de la journée, des habitants observaient des pompiers depuis le parc Victoria, situé non loin.

Parmi eux, Laura Gunn est particulièrement touchée par l'incendie. Elle rappelle que le bâtiment en question abritait le Novia Café, qui avait ouvert ses portes en 1918 et fermé en 2011.

Or, pendant son enfance, Mme Gunn avait l'habitude de fréquenter cet établissement avec sa grand-mère. C'était son endroit préféré à Regina, alors je suis assez triste de le voir disparaître parce que c'est un morceau d'histoire qui brûle , se désole Laura Gunn.

Il ne sera probablement pas reconstruit , ajoute-t-elle.

