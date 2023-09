Démantèlement d’une route de la drogue entre les États-Unis et le Canada

Une enquête de 16 mois menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse et l'unité des enquêtes de la sécurité intérieure (HSI) de Buffalo a conduit à la plus grande saisie de cocaïne jamais réalisée dans l'ouest de l'État de New York.

Nous avons démantelé un réseau criminel opérant à la frontière du Canada, des États-Unis et dans notre province , déclare le surintendant Jason Popik, agent responsable des opérations criminelles de la police fédérale de la GRC en Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Le surintendant Jason Popik, agent responsable des opérations criminelles de la GRC en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Grâce à cette enquête, nommée opération Heinze, moins de drogues dangereuses parviendront dans les rues du Canada atlantique , indique le policier lors d'une conférence de presse mardi matin à Halifax.

Cette enquête et l'extraordinaire saisie de cocaïne ont permis de démanteler une importante organisation criminelle transnationale et une route de la drogue vers la Nouvelle-Écosse , déclare Matthew Scarpino, agent spécial chargé de l'unité des enquêtes de la sécurité intérieure à Buffalo.

Les résultats sont importants et ils ont été possibles grâce à la coopération de toutes les agences impliquées.

Ouvrir en mode plein écran Matthew Scarpino, agent spécial responsable de l'unité des enquêtes de la sécurité intérieure à Buffalo. Photo : Radio-Canada

Un réseau sophistiqué

Au printemps 2022, la GRC en Nouvelle-Écosse a identifié un groupe criminel qui importait de la drogue au Canada en provenance des États-Unis. Ce réseau, considéré comme l'un des plus sophistiqués du Canada atlantique, facilitait l'acheminement de la cocaïne importée en Ontario et dans les provinces atlantiques.

En mai, des agents de la GRC ont intercepté 40 kilogrammes de cocaïne lors d'un contrôle routier près du passage de Cobequid, en Nouvelle-Écosse. L'enquête les a menés à arrêter un suspect ontarien.

Ouvrir en mode plein écran Les agents ont saisi 433 kilogrammes de cocaïne. Photo : Radio-Canada

Le 10 août 2023, les policiers américains ont arrêté Ahmed El Kady, qui avait en sa possession 433 kilogrammes de cocaïne destinés au Canada.

On parle d'environ 35 000 à 40 000 $ le kilogramme, donc cette saisie de cocaïne vaudrait aux alentour de 16 millions $.

Puis, le 1er septembre, la GRC a exécuté plusieurs mandats de perquisition dans la municipalité régionale d'Halifax.

Les enquêteurs ont saisi quatre autres kilogrammes de cocaïne, environ 170 000 $ en argent comptant, environ 120 000 $ en lingots d'argent, plusieurs appareils électroniques et six véhicules.

Ouvrir en mode plein écran Les enquêteurs de l'opération Heinze ont saisi 170 000 $ en argent comptant et environ 120 000 $ en lingots d'argent. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Ces perquisitions ont aussi mené à l'arrestation de trois hommes et une femme originaires de la Nouvelle-Écosse, qui devront répondre à de multiples accusations liées à la drogue.

Publicité

Celles-ci comprennent des accusations de complot en vue de commettre un acte criminel, de possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, de possession de biens obtenus par le crime et de possession, production, vente, importation ou transport d’une chose dans l'intention de l'utiliser pour produire une substance réglementée ou en faire le trafic.

À l'exception d'Ahmed El Kady, qui est toujours détenu par les États-Unis, toutes les personnes arrêtées ont été remises en liberté et devront comparaître plus tard devant le tribunal.

Groupes impliqués dans l'enquête

En plus des enquêtes de l'unité de la sécurité intérieure, plusieurs groupes ont prêté main-forte à la GRC dans le cadre de l'enquête, dont l'Agence des services frontaliers du Canada en Nouvelle-Écosse, la Force policière de Fredericton, le Service de renseignements criminels de l'Ontario et le Service de renseignements criminels de la Nouvelle-Écosse.

Alors que la criminalité devient de plus en plus transfrontalière, il n'a jamais été aussi important pour les partenaires policiers internationaux de travailler ensemble , déclare le surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général des opérations criminelles de la police fédérale. Ce sont les efforts de collaboration comme l'opération Heinze qui, en fin de compte, gardent les deux pays à l'abri des effets néfastes des drogues illégales.

L'enquête se poursuit et pourrait mener à d'autres arrestations.