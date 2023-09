Le coût de l’aréna de Sept-Îles gonfle encore une fois

Le nouvel aréna à Sept-Îles coûtera au minimum 40 millions de dollars, selon l'ancien maire, Steeve Beaupré.

À l'issue de la séance du conseil municipal, lundi, il s'est avancé sur les coûts du projet, dont les plans et devis devraient être présentés à la population vers la fin octobre.

On peut facilement penser que ça va dépasser les 40 millions.

En 2021, la facture du nouvel aréna était évaluée à 23 millions de dollars.

Les coûts avaient été révisés à la hausse en 2022 pour atteindre les 30 millions de dollars.

Et c'est toujours le [prix du] plus bas soumissionnaire [qui prime], rappelle celui qui présidait son ultime séance du conseil municipal. Alors, je me croise les doigts pour qu’il y ait plusieurs soumissionnaires. C'est une crainte que j'ai partagée à l'administration.

Steeve Beaupré insiste sur le fait que le soutien du gouvernement Legault et de la députée locale Kateri Champagne-Jourdain est indispensable dans ce dossier.

Il espère que Québec offrira jusqu'à 20 millions de dollars pour l'aréna via son Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

D'après les informations de Paul Fontaine