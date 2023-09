Les représentants des communautés autochtones au Manitoba placent les services de santé et le développement économique au sommet de leurs priorités en vue de l’élection du 3 octobre.

Selon Garrison Settee, grand chef de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), une organisation qui représente plus d’une vingtaine de Premières Nations, les communautés du nord de la province souffrent d’un manque d’accès aux services de santé.

Il veut que plus de services soient proposés dans leurs communautés. « Il faut revoir le système et permettre aux Premières Nations qui connaissent la situation de diriger le changement. »

La grande cheffe de l’Assemblée des Chefs du Manitoba (ACM), Cathy Merrick, ajoute que les communautés ont peu de services.

Nous n’avons pas de centres de santé, nous n’avons pas de dentistes, nous n’avons pas de services de diagnostic, nous n’avons pas de services d’accouchement, nous n’avons pas d’hôpitaux.

En 2016, l’espérance de vie des membres des Premières Nations était de 72 ans pour les femmes et de 68 ans pour les hommes, contre une moyenne de 82 ans pour les autres femmes et de 78 ans pour les autres hommes de la province, selon un rapport de 2022 sur l’état de santé des Manitobains. (Nouvelle fenêtre)

Les Autochtones du Manitoba représentent une proportion plus importante de la population que dans toute autre province, soit 18,1 % en 2021, selon les données du recensement de Statistique Canada.

Certains candidats ont parlé un peu des problèmes qui touchent les Premières Nations au Manitoba, mais il faut aller plus loin, car nous sommes 165 000 dans la province , déclare Cathy Merrick.

Une réconciliation économique

Selon Cathy Merrick, le gouvernement devrait être plus soucieux de trouver des accords et de compenser les Premières Nations pour l’extraction des ressources présentes sur leurs sols.

Ces ressources viennent de nos terres et nous sommes protégés à travers les traités et les droits des communautés.

Garrison Settee considère pour sa part que de nombreux problèmes communautaires comme la mauvaise santé physique et mentale, la toxicomanie et la criminalité résultent de problèmes économiques.

La cause principale de tout cela est le manque d’occasions économiques permettant aux gens de gagner honnêtement leur vie et je pense que cela est dû au fait que la réconciliation économique n’est pas une priorité pour les gouvernements.

De son côté, la Fédération métisse du Manitoba priorise elle aussi les besoins en matière de santé et d’économie. La fédération a envoyé une liste de ces priorités à chaque parti, réclamant leur soutien.

Ils demandent au prochain gouvernement provincial de leur garantir des services autoadministrés ainsi qu’une coopération sur des sujets comme l’immobilier, la gestion des réserves naturelles et l’éducation.

Ouvrir en mode plein écran Le grand chef du regroupement Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour Garrison Settee, une autre priorité reste le bien-être des enfants et les services à l’enfance. On ne peut pas continuer à appréhender des enfants parce qu’ils ont déjà subi tellement de dommages et que la poursuite de ces systèmes néfastes est quelque chose que nous devons arrêter en tant que Manitobains , dit-il.

Publicité

Il souhaite également que la province développe les programmes de justice réparatrice pour les Premières Nations.

Pour Cathy Merrick, les partis devraient tenter de combler le fossé entre les populations autochtones et le reste des Manitobains.

Nous sommes aussi humains que tout le monde et nous ne demandons pas de traitement de faveur par rapport aux autres Manitobains.

Avec les informations de Cameron MacLean