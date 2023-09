Disant « faire tout » pour éviter la grève générale illimitée, la présidente du Conseil du Trésor Sonia LeBel s'engage à élaguer les demandes de Québec aux syndicats, à la condition toutefois qu'ils en fassent autant.

Personne ne souhaite une grève générale illimitée , a-t-elle affirmé mardi en entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, alors qu'elle appelait la partie syndicale à faire du ménage dans les demandes particulières qui sont formulées aux tables sectorielles de négociation.

Les demandes dites sectorielles sont celles qui touchent aux conditions de travail dans les secteurs comme l'éducation et la santé. Il ne s'agit ni des salaires ni du régime de retraite, lesquels sont plutôt négociés à la table centrale. Certains syndicats ont présenté une cinquantaine de demandes et il faudrait réduire ce nombre à cinq ou six, dit Sonia LeBel.

Moi, je vais faire mon bout de chemin , a-t-elle expliqué, en précisant qu'elle attendait des syndicats qu'ils fassent la même chose .

Ça va me donner la démonstration de deux choses : sont-ils sérieux [les syndicats] et ont-ils la capacité de régler d'ici décembre?

Si on réussit à réduire à l'essentiel les objectifs des demandes patronales et syndicales, là, on a une réelle chance pour décembre , a déclaré la ministre LeBel. Sinon, prévient-elle, on en a pour plusieurs mois de négociations.

Des primes reconduites jusqu'à la mi-octobre

Lundi, le gouvernement de François Legault avait informé les syndicats de son intention d'étendre jusqu'au 15 octobre les primes COVID accordées à des milliers de travailleurs du secteur public, et qui devaient prendre fin le 30 septembre. Québec laisse entendre que lesdites primes pourraient être maintenues jusqu'en décembre si les syndicats posent un geste significatif pour faire avancer les négociations.

Ces primes (qui valent à elles seules 600 millions de dollars, aux dires de la ministre LeBel) sont précieuses pour les syndiqués. Certaines concernent le personnel infirmier, d'autres les psychologues ou encore les ouvriers spécialisés.

Plusieurs de ces primes devaient prendre fin le 31 mars dernier. Le gouvernement les a reconduites à deux occasions, jusqu'au 30 septembre.

Une grève pointe-t-elle à l'horizon?

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de fonctionnaires avaient manifesté, plus tôt ce mois-ci à Montréal, au nom du Front commun intersyndical du secteur public. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les contrats de travail des travailleurs de la santé et de l'éducation sont échus depuis le 31 mars dernier.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait déposé en décembre ses offres – qu’il a, depuis, bonifiées –pour renouveler le contrat de travail des 600 000 employés des secteurs public et parapublic.

Les demandes syndicales avaient été déposées l'automne dernier.

Composé de la CSN , de la CSQ , de la FTQ et de l' APTS , le Front commun regroupe 420 000 membres auprès desquels les syndicats sollicitent, actuellement, des mandats de grève. Des assemblées sont prévues jusqu'à la mi-octobre.

Le 19 septembre dernier, de passage dans l'Outaouais, des dirigeants syndicaux membres du Front commun avaient prévenu que le temps pressait pour le gouvernement Legault .