La révision du zonage d’Edmonton aidera à la demande de logements, selon des promoteurs

Les changements de zonage envisagés par le conseil municipal d'Edmonton, qui pourraient considérablement modifier l'aspect des quartiers matures de la ville, représentent une grande amélioration des règles existantes, selon les principaux acteurs du secteur du développement de la ville.

Le conseil municipal approche de la fin d'un processus de plusieurs années visant à réviser en profondeur les règles relatives à ce qui peut être construit à Edmonton, et à l'endroit où cela peut l'être.

Le plan, approuvé par le conseil municipal en 2020, prévoit un espace urbain plus dense et plus respectueux de l'environnement, à mesure qu'Edmonton se rapproche d'une population de deux millions d'habitants.

Parmi les changements proposés, un changement au zonage à l'échelle de la ville qui permettrait de construire des immeubles allant jusqu'à trois étages dans les zones résidentielles.

Les promoteurs de la construction affirment qu'il s'agit d'abandonner un système archaïque qui entrave le type de développement que veulent déjà les citoyens d'Edmonton.

De l'autre côté du débat, le groupe Coalition for Better Infill a distribué des dépliants dans les boîtes aux lettres de résidents, accusant la ville de donner trop aux promoteurs et en obtenir trop peu en retour , l'industrie étant à l'origine des changements, qui, selon le groupe, se feraient au détriment de l'avis des résidents.

Je ne peux pas dire que ce n'est pas bon pour les promoteurs, parce que ça l'est , a réagi Michaela Davis, directrice régionale de Melcor Developments. Mais ces changements sont bons pour tout le monde parce qu'ils permettront aux constructions d'être plus rapides.

Michaela Davis et d'autres promoteurs affirment que, dans son état actuel, le règlement de la ville en matière de construction peut être trop rigide.

Créer des logements diversifiés

Bob Summers, directeur de l'école de planification urbaine et régionale de l'Université de l'Alberta, a indiqué que la révision des règles de zonage faciliterait la construction dans les zones matures, mais que cela ne se traduirait pas directement par une aubaine pour les promoteurs.

Si vous êtes un promoteur dont l'objectif principal est de faire un profit, il est très facile de construire des centres commerciaux et des logements de banlieue dans cette ville , explique-t-il.

Selon lui, cette modification permettrait plutôt aux promoteurs de construire plus facilement des logements diversifiés, un changement qui se ferait progressivement, au fil des décennies.

Si nous augmentons le nombre de logements [...] nous libérons plus d'habitations sur le marché, ce qui favorise l'accessibilité financière.

La version actualisée et définitive du règlement est actuellement en circulation avant ce qui promet d'être une longue audience publique devant le conseil municipal.

Celle-ci débutera le 16 octobre. Trois autres jours sont prévus dans le calendrier du conseil municipal pour permettre la poursuite des discussions, si cela s'avère nécessaire.

Avec les informations de Madeline Smith