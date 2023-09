Un accord de dernière minute sauve un refuge d’urgence à Regina de la fermeture

Grâce à un accord de financement conclu entre la Ville de Regina et le gouvernement de la Saskatchewan, le refuge d'urgence The Gathering Place : New Beginnings pourra rester ouvert. L'établissement devait fermer le 30 septembre.

Situé dans les locaux de l'ancien bâtiment du YMCA sur la 13e avenue dans les locaux du centre médical Nest, le refuge a été inauguré à la fin du mois de janvier et a connu une expansion rapide, passant de 40 à 55 lits.

À l’époque, la Ville de Regina a octroyé un financement de 500 000 $, tandis que la province a apporté une contribution de 1 million $ afin de permettre le fonctionnement continu du refuge, 24 heures sur 24, jusqu'au 30 septembre.

L'organisme autochtone Regina Treaty and Status Indian Services est responsable de la gestion du refuge.

Selon le médecin et le directeur général du centre Nest, Ankit Kapur, la durée du financement demeure actuellement inconnue.

J'aimerais dire que [ce financement va durer] jusqu'à ce que les gens trouvent des solutions permanentes pour se loger , espère M. Kapur. Au-delà du [30 septembre], les détails logistiques sont encore en cours de négociation.

De son côté, la gestionnaire des dossiers de cas au sein du refuge, Natasha Kennedy, souligne que l'établissement offre de nombreux services aux résidents, incluant des services de soins de santé, de soutien en matière de toxicomanie et de santé mentale.

Nous constatons un afflux de personnes sans domicile fixe que nous ne verrions pas normalement , affirme Mme Kennedy.

Ouvrir en mode plein écran Natasha Kennedy (à gauche) est la gestionnaire de cas au centre de refuge The Gathering Place : New Beginnings, au côté du médecin Ankit Kapur (à droite). Photo : Radio-Canada / Jessie Anton

Le fait de disposer d'une structure comme la nôtre nous permet d'accueillir ces clients et de les aider à se réintégrer dans la société , enchérit-elle.

Selon cette dernière, la perspective à long terme consiste à passer vers une infrastructure permanente. Cependant, Mme Kennedy ne peut préciser la durée pendant laquelle le centre continuera à opérer dans ses installations actuelles.

