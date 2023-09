Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a porté plainte à la police de Trois-Rivières après que l’école primaire les Terrasses, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, eut été victime de vandalisme, au cours des derniers jours. Des inscriptions haineuses visant la communauté LGBTQ+ sont notamment apparues sur des portes de l’établissement.

Des couleurs s’apparentant à celles de l’arc-en-ciel, qui rappellent celles de l’école et qui encadrent les passages pour piétons du nouveau débarcadère, ont aussi été recouvertes de peinture noire.

Il y a ces couleurs qui sont sur l’écriteau de l’école, donc on voulait simplement reprendre les écriteaux de l’école et non pas faire un lien avec la communauté LGBTQ+, précise Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire.

Des travaux de nettoyage ont depuis eu lieu pour retirer tant bien que mal les traces de ces méfaits. Selon le Centre de services scolaire, il s’agirait de la seule école ayant subi de tels actes.

Une bande vidéo des caméras de surveillance a été remise au corps policier dans le but de retrouver les auteurs.

Contexte houleux

Ces événements surviennent au moment où un débat autour des questions d’identité de genre fait rage au Québec et ailleurs au pays.

Bien que le sujet est prédominant dans la sphère publique à l’heure actuelle, Luc Galvani indique que la situation est différente dans les établissements scolaires.

On ne le sent pas nécessairement. Puis en même temps, je pense qu’il faut se rappeler que nos milieux scolaires, parce que ça se doit d’être des milieux inclusifs, on va avoir un respect de l’autre, respect de la différence, faire en sorte que l’inclusion sur toutes ces formes soit préconisée , dit-il.

Il ajoute que les élèves de l’école les Terrasses qui ont remarqué les inscriptions ont davantage posé des questions sur le vandalisme à proprement parler que sur le message qui y était véhiculé.

La semaine dernière, des manifestations ont eu lieu partout à travers le pays et ont opposé deux camps autour de l’identité de genre. Le premier ministre François Legault a notamment lancé un appel au calme après certains débordements et a déclaré vouloir être un rempart contre les extrêmes . Un comité de sages doit se pencher sur ces questions prochainement.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin