Les personnes qui auraient des commentaires et des comportements jugés inappropriés lors des séances du conseil municipal de Rivière-du-Loup pourraient bientôt être passibles d'amendes.

Lors de la prochaine assemblée publique, les élus adopteront des modifications au règlement concernant le bon ordre et la paix.

Ces changements permettront au président de la séance d'enlever un droit de parole et même d'imposer des amendes si une ou des personnes qui y assistent ont un comportement ou des propos déplacés.

Ces amendes s'élèveront à 150 $ et pourront aller jusqu'à 1000 $ en cas de récidive.

Au cours de la dernière année, les périodes de questions ont été houleuses à de nombreuses reprises, ce qui pousse les élus à agir.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Dans l'avis de motion déposé lundi soir, on peut lire qu'il sera interdit d'adopter une conduite, de tenir des propos ou d'employer un ton qui soit incivil, irrespectueux, agressif, désobligeant ou arrogant. Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, est clair : il ne veut plus de débordements lors des séances du conseil. Il répète qu'il est possible de poser des questions et de signifier son désaccord sans tomber dans des attaques gratuites .

Nous avons été bon joueur au cours de la dernière année, mais là on est rendu au point ou il faut durcir le ton.

Les élus de Rivière-du-Loup ne sont pas les seuls à dénoncer l'atmosphère qui règne lors de différentes séances publiques.

Au début du mois, le maire de Rimouski, Guy Caron, avait également dû rappeler à l'ordre certains résidents lors d'une période de questions.