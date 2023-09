Dépôt de deux projets majeurs à Sainte-Anne-des-Monts

Sainte-Anne-des-Monts a déposé un projet de construction de logements et s’apprête à compléter sa demande d’aide financière pour la rénovation de sa piscine.

La Ville a déposé un projet au programme Habitation abordable Québec, en partenariat avec l’organisme à but non lucratif (OBNL) Villa Monseigneur Bourdages, qui est déjà propriétaire de deux bâtiments d’habitations.

L’administration municipale espère obtenir le financement de Québec pour la construction d’un immeuble de 36 logements. Le maire Simon Deschênes estime que ce genre d’immeuble est nécessaire à l’accroissement et à la vitalité de sa ville. Actuellement, dit-il, il y a des gens vraiment intéressés à venir s’installer avec leur famille et d’autres. Et du logement des fois, ça aide des gens à vouloir vendre leur maison, je parle des personnes âgées qui souhaitent demeurer dans notre coin, souvent donc ça libère une maison pour une jeune famille, de jeunes travailleurs qui veulent venir s’établir à Sainte-Anne-des-Monts, tout déboule.

Les coûts du projet devraient osciller autour de 15 millions de dollars, selon le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

Ce projet de logement abordable viendrait s’ajouter à deux projets immobiliers privés déjà en cours de développement dans la région.

Par ailleurs, la Ville se prépare à déposer une demande d’aide financière pour la rénovation de sa piscine municipale dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives sportives et de plein air dont l’aide maximale prévue est de 20 millions de dollars par projet.

Simon Deschênes souligne que la piscine a déjà plus de 35 ans. Elle commence à montrer des faiblesses, des signes de vieillesse, des signes de fatigue, donc avant que tout casse, qu’on doit fermer et attendre, faire des rénovations majeures, c’est le temps de lui faire une cure de rajeunissement, explique M. Deschênes

La Ville a donc entrepris de se préparer en vue d’un programme de financement gouvernemental. Des architectes ont réalisé les plans préliminaires des travaux à effectuer. Tout est en bonne et due forme. On est prêt à postuler dans le programme , assure le maire.

Il estime que le coût du projet s’élève à environ 10 millions de dollars.

La Ville de Matane entend aussi soumettre un projet de complexe aquatique dans le cadre du même programme tandis que Gaspé souhaite profiter du programme pour la construction d’un nouveau complexe sportif.

Avec les informations d'Emma Guerrero