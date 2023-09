Steeve Beaupré quitte l’hôtel de ville

Steeve Beaupré n’est officiellement plus le maire de Sept-Îles. Lundi soir, lors de la séance du conseil municipal, il a livré son discours de démission, la gorge nouée et les larmes aux yeux.

Steeve Beaupré a dressé un bilan en demi-teinte de son passage à la tête de la ville, confiant avoir trouvé difficile de s'éloigner de la pratique du droit.

L'ancien procureur de la Couronne a déclaré qu'occuper le poste de maire aura été un travail exigeant au quotidien, avec son lot de critiques et de tapes dans le dos.

Ce que j'ai trouvé le plus difficile ces derniers mois, ça a été d'être interpellé par des amis, des connaissances, des gens de toutes les tranches de la population me faisant valoir leur déception par rapport à ma décision [de démissionner]. Je l'ai perçu comme une déception de me voir quitter, a-t-il témoigné.

À compter de mardi, Steeve Beaupré assure la direction de l'aide juridique de Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran C'est la conseillère du district de Ferland, Guylaine Lejeune, qui devient mairesse suppléante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émile Duchesne

À l'issue de sa dernière séance du conseil municipal, il s'est avancé sur les coûts de construction du prochain aréna, qui ont presque doublé au terme de ses deux ans de mandat. Alors que le projet devait coûter 23 millions de dollars en 2021, la facture anticipée dépasse maintenant les 40 millions de dollars.

Publicité

Les plans et devis du projet devraient d'ailleurs être présentés à la population vers la fin octobre.

Denis Miousse confirme sa candidature

L'élection partielle pour pourvoir le siège de maire aura lieu le 12 novembre. La Ville de Sept-Îles prévoit dépenser près de 136 000 dollars à cette occasion.

Le conseiller municipal de Marie-Immaculée, Denis Miousse, a officialisé son intention de briguer le poste.

Il a lui aussi démissionné lundi pendant la séance du conseil. Il tiendra une conférence de presse vendredi pour officialiser sa candidature, mais il laisse déjà entrevoir certaines de ses priorités.

Ouvrir en mode plein écran Denis Miousse confirme sa candidature à la mairie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On veut continuer avec les infrastructures dont on a besoin à Sept-Îles. Je pense entre autres à l'aréna, au skatepark, et à l'immobilier, dit-il. Il faut trouver des solutions pour pouvoir construire des maisons, et ce rapidement, parce que c'est un frein à tout développement.

Les gens veulent venir s'établir à Sept-Îles et malheureusement, ils n'ont pas de logement. Ça devient très préoccupant.

La déclaration des candidatures débute vendredi et se poursuit jusqu'au 13 octobre. La conseillère du district de Sainte-Marguerite Mélanie Dorion s'est également montrée ouverte à l'idée au mois d'août.

En plus du poste de maire, les sièges des conseillers des districts Marie-Immaculée et Mgr-Blanche sont à pourvoir.

D'après les informations de Paul Fontaine