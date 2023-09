Un pas de plus vers une promenade dans les arbres à Ingonish au Cap-Breton

Des promoteurs d'Ingonish, en Nouvelle-Écosse, sont sur le point de construire une promenade dans les arbres et une tour d'observation au sommet de la montagne du cap Smokey. Des responsables du comté de Victoria se sont rendus en République tchèque pour observer des projets similaires.

Des membres du personnel du bureau municipal, de la commission de planification et de l'agence de développement économique locale ont passé huit jours en Europe à rencontrer des architectes et des représentants du gouvernement pour avoir une idée de l'impact d’une promenade dans les arbres sur les règles d'urbanisme et le tourisme.

Au cours des dernières années, les propriétaires de Destination Cape Smokey ont réaménagé la station de ski, ajouté une télécabine ouverte toute l'année et construisent actuellement un complexe d’hébergements.

Ouvrir en mode plein écran Le service de télécabine au mont Cape Smokey offre des remontées en été en automne et en hiver pour les skieurs, les randonneurs et les adeptes de vélo de montagne. Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

Le préfet du comté de Victoria, Bruce Morrison, croit qu'une promenade dans les arbres pourrait générer des millions de dollars supplémentaires en développement à Ingonish.

Publicité

C'est un investissement générationnel , dit-il. Ils ont investi plus de 40 millions $ jusqu'à présent, nous voulons donc regarder vers l'avenir et planifier à mesure qu'ils progressent dans ce projet.

Des obstacles ralentissent le projet

Les promoteurs affirment que la promenade dans les arbres et le projet de brasserie artisanale ont été suspendus à cause de la pandémie de COVID-19.

Ils planifient la promenade dans les arbres depuis des années, mais n'ont pas réussi à obtenir un permis de construire pour la tour d'observation, en partie parce que le code du bâtiment ne contient aucune spécification à ce sujet, explique John Bain, directeur de la Commission de planification du district de l'Est.

Nous n'avons évidemment rien vu de tel dans notre région et il y a donc des questions techniques , dit-il.

Les promenades dans les arbres sont des rampes qui conduisent les gens à travers une forêt jusqu'à une tour qui s'élève au-dessus de la forêt.

John Bain rapporte qu'un permis de construire a été octroyé pour la promenade dans les arbres elle-même, mais que c'était la tour qui soulevait des questions, notamment en matière de sécurité incendie.

C'est l'une des principales raisons de son voyage en République tchèque, où les attractions ont été utilisées pour revitaliser l'économie touristique dans les petites communautés.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de ski Cape Smokey est la première station à offrir un service de télécabines en Atlantique. Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

L'attraction d'Ingonish est prévue au sommet de la station de ski, qui offrira aux visiteurs une vue sur les hautes terres du Cap-Breton et l'océan Atlantique.

Publicité

Les promenades dans les arbres elles-mêmes sont tout simplement spectaculaires , partage John Bain. Celle d'Ingonish va être transformationnelle.

Une dépense de 12 000 $ pour le comté

La commission de planification a couvert le coût du voyage de deux employés en Europe et le comté de Victoria a payé deux employés et demi.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet du comté de Victoria, Bruce Morrison, rapporte que certains électeurs se sont opposés au coût du voyage, mais à son avis ça vaudra la peine si le projet rapporte des millions de dollars en développement. Photo : Radio-Canada

Bruce Morrison ajoute que le Partenariat du Cap-Breton a couvert la moitié du coût du voyage de l'agent de développement économique du comté et que le comté a envoyé le directeur administratif et le directeur du tourisme.

Selon lui le voyage de 12 000 $ pourrait rapporter des millions en développement supplémentaires à Ingonish, même si certains électeurs s'y sont opposés.

Il y a toujours des gens qui seront contre ce genre de dépenses, mais nous avons estimé que cela en valait le coût , dit-il.

c'était un investissement pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait le projet une fois terminé.

John Bain indique qu'après avoir visité la République tchèque et vu de près les arbres, les responsables peuvent désormais adapter les documents de planification pour accueillir en toute sécurité les attractions du comté de Victoria.

La commission de planification espère approuver un permis de construire pour la tour une fois la demande reçue.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC