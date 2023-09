Le gel du mois de mai refroidit la saison des pommes

Certains fermiers de l’est ontarien affirment qu’une série de nuits particulièrement froides, en mai, ont pratiquement gâché leur saison de cueillette de pommes. Il se pourrait même que la saison soit gâchée.

La ferme de Michel Villeneuve, à Clarence-Rockland, compte généralement une centaine de pommiers accessibles au public. Cette année, seulement une dizaine de pommiers portent leurs fruits.

Avec cela, nous sommes maintenant fermés pour la cueillette et nous perdons tous les clients qui viennent , déplore le propriétaire des Vergers Villeneuve. Cela signifie que nous faisons [avec] le peu que nous avons. Nous sélectionnons les pommes nous-mêmes pour les transformer en jus ou en vin.

Il explique que les pommes qui ont poussé sont parfaitement bonnes à manger, mais elles ne sont pas non plus les plus belles puisqu’elles sont couvertes de marques du soleil et de la pluie. Ses poires et ses raisins ont également été touchés.

Le problème, dit-il, est que le temps glacial survient généralement en avril, avant que les fruits ne commencent à bourgeonner. Mais en mai, la ferme a connu trois nuits différentes de gel.

Pour Michel Villeneuve, il s'agit d'une deuxième mauvaise année de suite pour ses pommes. Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney

Conditions climatiques et l’industrie pomicole

Selon un rapport préparé pour le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, le risque pour l'industrie pomicole est considéré comme élevé dans les conditions climatiques actuelles.

Cette évaluation devrait atteindre le risque très élevé d'ici 2050 et y rester pour le reste du 21e siècle.

Toujours selon le rapport, des températures inférieures à -2,2 degrés Celsius tuent jusqu’à 10 % de la production de pommes si les bourgeons ont atteint leur stade rose. En deçà de -4,4 degrés Celsius, 90 % de la production peut être affectée.

Contraint de diversifier l’offre?

Pour Michel Villeneuve, il s’agit d'une deuxième mauvaise année de suite pour ses pommes. L’année précédente, c’était le derecho qui avait durement frappé la ferme de 16 hectares.

La perte est double, dit-il, car la cueillette des pommes attire également des clients qui achètent d’autres produits, comme le vin. Près de 5000 personnes ont visité sa ferme, l’an dernier.

Avec tout ce qui est arrivé ces deux dernières années, nous avons vraiment repensé à notre façon de fonctionner. Nous devons compter sur des choses plus durables.

Mais tout n’est pas perdu. Si la saison des pommes n’est pas reluisante, ses bleuets connaissent une année record.

Environ 5000 personnes ont visité la ferme, l'an dernier, dans l'espoir de cueillir des pommes et d'acheter d'autres produits. Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney

Au Cannamore Orchard, situé à une cinquantaine de kilomètres d’Ottawa, la cueillette des pommes bat son plein… à moitié.

Le copropriétaire Mat Kelly précise qu’il travaille maintenant avec la moitié de ce à quoi il est habitué. Les pommes occupent seulement deux des 24 hectares de sa ferme. Il dispose d’autres moyens pour compenser les pertes.

Il ne cache pas toutefois que les deux dernières années ont été plus difficiles.

Nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire d’autre à l’avenir. Si nous avons une autre mauvaise année avec l’une de nos principales sources de revenus, alors il y a autre chose sur lequel nous devrons nous appuyer.

Selon l'Association des pomiculteurs ontariens Ontario Apple Growers, qui représente environ 200 agriculteurs, certaines régions ont connu du gel au printemps, mais cela n’a pas été généralisé à l’ensemble de la province.

Un porte-parole a mentionné que les journées ensoleillées et les nuits fraîches étaient bonnes pour la maturation et la couleur des pommes. Dans certaines régions, on assiste même à une bonne récolte.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, les Producteurs de pommes du Québec ont mentionné que certaines régions de la province ont été touchées, notamment en Montérégie.

Mais selon l'estimation préliminaire du Canada pour 2023, la production du Québec devrait passer de 5,4 millions de boisseaux (moyenne de 5 ans) à 4,4 millions de boisseaux pour 2023 , explique l'association Les Producteurs de pommes du Québec par courriel. Les mauvaises gelées du 17 au 18 mai (surtout pendant la floraison) ont un impact sur les volumes.