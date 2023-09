Un important incendie fait rage à Val-des-Sources

Selon la Sûreté du Québec, le feu a éclaté vers 2 h 15. Les bâtiments de l'ancienne mine Jeffrey, qui sont situés sur le boulevard Saint-Luc, sont touchés par les flammes.

Selon le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, il s'agit d'un incendie majeur dans un garage qui est pour la plupart du temps utilisé pour de l'entreposage.

Ça ne sera pas maîtrisé avant midi ça c'est certain, ce sont des amoncellements de carton et de plastique qui étaient entreposés à l'intérieur. Ça brûle d'une façon constante , précise-t-il.

Les services incendies de quatre municipalités ont été appelés en renfort au cours de la nuit, soit ceux de Saint-Claude, de Saint-Félix-de-Kingsey, de Danville et de Wotton.

La difficulté d'acheminer l'eau est un enjeu pour les pompiers. Les camions-citernes doivent faire la route entre la caserne et le site de l'incendie, où il n'y a pas de borne-fontaine.

On ne manque pas d'eau, les pompiers sont là , assure le maire.

Un périmètre de sécurité a été installé pour assurer la sécurité. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie et les boulevards Saint-Luc et Industriel sont bloqués , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ève Brochu-Joubert.

Un tronçon de la 1ere avenue est également fermé à la circulation.

Plus de détails à venir...