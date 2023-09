Un règlement de la Ville de Calgary fait l’objet d’un recours en justice

Un règlement de la Ville de Calgary qui limite les manifestations aux abords des complexes récréatifs municipaux est contesté en justice.

Il sera examiné dans le cadre d'une révision judiciaire en février 2025, après qu'une contestation constitutionnelle a été déposée en mai par la Fondation de la Constitution canadienne, qui souligne que cela fait partie de son mandat de défendre les libertés fondamentales.

L'objet de la contestation juridique porte sur la question de savoir si une administration municipale a le pouvoir d'édicter un tel règlement.

Le règlement Safe and Inclusive Access a été adopté en mars pour répondre à l'escalade des protestations lors des événements de drag queens, notamment ceux organisés dans des bibliothèques de Calgary, en établissant une zone tampon entre les manifestants et les événements de la communauté LGBTQ +.

Il interdit ainsi certains types de manifestations à moins de 100 mètres de l'entrée d'une installation de loisirs ou d'une bibliothèque municipale.

Selon la Ville, il s’agit de permettre l’accès aux services et aux installations publics sans être exposés à des messages ou à des comportements haineux, intimidants, harcelants ou discriminatoires .

Une « violation » de la liberté d'expression

Dans un communiqué, Joanna Baron, directrice générale de la Fondation, affirme que le règlement avait attiré l’attention parce qu'il constitue une violation évidente du droit à la liberté d'expression .

De plus, [le règlement] cible des formes d'expression spécifiques, alors que la garantie de liberté d'expression de la Charte [canadienne des droits et libertés] est neutre sur le plan du contenu.

Selon l’avocat spécialisé Yoav Niv, qui représente la Fondation, la Municipalité de Calgary tente de réglementer le harcèlement criminel et les discours haineux, qui sont déjà inscrits dans le Code pénal , alors que cela relève du travail du gouvernement fédéral .

Il ajoute que le règlement avait été adopté à la hâte pour régler la question des manifestations : On ne peut pas avoir une situation où l'on est autorisé à avoir un type d'expression politique dans un certain endroit, mais où l'on n'est pas autorisé à en avoir d'autres. « Et c'est là que se situe toute la difficulté du règlement municipal.

Selon Yoav Niv, lors d'un contrôle judiciaire, le juge déterminera si la Ville était habilitée à l’adopter. Si le juge détermine que ce n'est pas le cas, le règlement devra être reformulé.

Des manifestants à Calgary contre la tenue d'un spectacle de drag queen au bar The Attic, à Calgary, en décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Déjà des accusations portées

La Ville indique qu'entre le 14 mars et le 24 septembre, sept accusations ont été portées en vertu du règlement sur l'accès sécuritaire et inclusif.

D’après Shane Onyou, un membre de la communauté drag, le règlement a permis de rendre les événements plus sûrs. Ils peuvent toujours manifester et crier des propos haineux, c'est juste qu'ils ne peuvent pas le faire dans l'entrée principale.

Howard Kislowicz, professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Calgary, note que l'une des principales parties de l'argument de la Fondation de la Constitution canadienne est que le règlement concerne le droit pénal, qui relève de la compétence fédérale.

Il ajoute que le règlement pourrait toutefois s'appliquer à la propriété et aux droits civils, qui sont des compétences provinciales qui relèvent de la municipalité. Cela dépendra des preuves présentées et de la façon dont un tribunal les considérera.

La Ville ne souhaite pas faire de commentaires sur cette contestation juridique tant que l’affaire est pendante devant la justice.

Avec les informations de Colleen Underwood et Jade Markus