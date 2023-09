Plus de 1600 surdoses mortelles depuis le début de l’année en Colombie-Britannique

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique signale dans ses dernières données relatives aux morts par surdose que 174 personnes ont perdu la vie en août. Au cours des huit premiers mois de l’année, plus de 1600 personnes sont mortes d’une surdose dans la province.

Des chiffres qui continuent de consterner le public, même si le mois d’août a été le moins tragique depuis juin 2022.

Il n’y a aucune ville, aucune communauté ni aucune famille immunisée contre cette crise , se désole la coroner en chef, Lisa Lapointe.

Le bureau de la coroner rappelle que la toxicité des drogues illicites est la principale cause de décès en Colombie-Britannique pour les personnes âgées entre 10 et 59 ans.

Le fentanyl en provenance du marché noir est identifié dans 85 % des tests post-mortem.

L’hydromorphone, notamment prescrit comme solution de rechange dans le cadre d’un approvisionnement en drogues sécuritaires, n’a été décelé que dans 3 % des tests.

Si Vancouver, Surrey et Victoria connaissent le plus grand nombre de ces décès survenus depuis le début de l’année, le plus haut taux de décès par habitant se trouve toujours dans le nord de la province.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en Colombie-Britannique en 2016, les surdoses ont fauché près de 13 000 vies.