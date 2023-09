Un drapeau flotte en mémoire des victimes des pensionnats pour Autochtones

Les vents frais de l'automne ont contribué lundi à marquer une cérémonie de lever du drapeau à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, en l'honneur des survivants des pensionnats pour Autochtones et des enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison.

Le drapeau orange et blanc des survivants flottera sur la pelouse de l'Assemblée législative jusqu'au coucher du soleil samedi, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Des dirigeants autochtones et des politiciens représentant les néo-démocrates, BC United et les verts de la Colombie-Britannique ont participé à la cérémonie de lever du drapeau en prévision de la journée de commémoration, au cours de laquelle le drapeau flottera sur les édifices fédéraux, provinciaux et municipaux partout au Canada.

Raj Chouhan, président de l'Assemblée législative, se dit déterminé à faire en sorte que celle-ci devienne un lieu accueillant et inclusif pour tous.

Il croit que le drapeau des survivants est un signe bienvenu pour un édifice législatif qui a incarné un symbole physique du colonialisme, et où les politiciens ont promulgué des lois qui ont causé du tort aux peuples autochtones de la Colombie-Britannique.

Le grand chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, affirme que le lever du drapeau des survivants à l'Assemblée législative est un moment historique représentant l'égalité de traitement pour tous.