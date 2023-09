L’Anse-Saint-Jean a vendu des terrains au promoteur du projet Le Croissant pour 680 000 $

La Municipalité de L’Anse-Saint-Jean a entériné lundi soir, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, la vente de terrains au coût de 680 000 $ au promoteur du projet Le Croissant.

Les terrains serviraient au projet de 32 millions de dollars qui prévoit la construction d’habitations au pied du centre de ski du Mont-Édouard, qui est géré par la Municipalité.

Selon le maire de L’Anse-Saint-Jean, Richard Perron, il n’y aura pas à proprement parler d’échange d’argent avec Développement immobilier Le Croissant inc., puisque la somme sera déduite du coût de l’usine d’assainissement des eaux usées qui doit être construite dans ce secteur.

À cette fin, un règlement d’emprunt de trois millions de dollars a été adopté et une partie des frais de l’usine reviendra au promoteur. Toutefois, comme l’équipement servira également à d’autres maisons déjà bâties, la Municipalité paiera sa part. Ultimement, le promoteur déduira le montant du remboursement qu’il devra faire.

Richard Perron est le maire de L'Anse-Saint-Jean.

Il n’y a pas un chèque qui va être fait. Ça va être compensé quand on va mettre en place l'usine parce que nous aussi on va avoir un coût à assumer pour l'usine qui va être mise en place , a expliqué en entrevue à Radio-Canada le maire Perron.

Lors de l’assemblée, le maire a assuré que le prix est un peu plus élevé que celui qui avait été recommandé à la Ville.

L'usine au printemps

Richard Perron espère que l’usine pourra être construite au printemps prochain.

Effectivement, l'usine d'assainissement des eaux est un préalable avant, avant que toute construction commence et on est toujours en discussion avec le ministère des Affaires municipales. On sait qu'au niveau des règlements d'emprunt, on doit avoir l'approbation du ministère. Souvent, ils ont des questions d'éclaircissement, ils ont des questions qui peuvent être un peu plus pointilleuses. Donc nous, on s'assure de leur donner toute l'information nécessaire , a mentionné à Radio-Canada le maire Perron.

Un certificat d’autorisation est toujours attendu également du côté du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Des clauses sont prévues si jamais le projet ne va pas de l'avant a certifié le maire.

Le dossier du Mont-Édouard chemine

L’assemblée a attiré peu de citoyens lundi soir. Un autre promoteur, Jean-Marc Brassard, a fait savoir que le projet traînait en longueur et qu’il se serait attendu que l’usine soit construite bien avant le printemps 2024.

En juillet, le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron (au centre) avait fait le point sur la situation qui prévaut à la station de ski Mont-Édouard.

Rappelons que le fondateur du Grand défi, Pierre Lavoie, s’est retiré du projet Le Croissant pour se consacrer à la sauvegarde du Mont-Édouard, qui est sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. C’est une dette accumulée de deux millions de dollars et un remboursement de 450 000 $ exigé par l’Agence du revenu du Canada, pour une aide en temps de pandémie, qui ont causé des problèmes financiers à la station.