Un ancien policier à la tête d’une équipe de sécurité dans les autobus de Winnipeg

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a annoncé lundi que l'ancien policier Robert Chrismas dirigera la nouvelle équipe de sécurité communautaire dans les autobus de la capitale manitobaine.

Robert Chrismas a plus de 35 ans d'expérience au sein du Service de police de Winnipeg, dont 13 ans en tant que sergent-chef, selon un communiqué de presse de la Ville de Winnipeg.

Ce dernier est titulaire d'un doctorat en études sur la paix et les résolutions de conflits et a fait des recherches sur les questions de sécurité communautaire, y compris la santé mentale des premiers intervenants, le trafic sexuel, la réconciliation et le maintien de l'ordre.

Scott Gillingham estime que M. Chrismas parviendra à trouver un équilibre entre la prise en charge des personnes en situation de crise et l'application de la loi, selon le communiqué de presse.

Robert Chrismas a pris ses fonctions lundi et dirigera la mise en place de l'équipe de sécurité communautaire.

Les agents recevront une formation d'autodéfense et de techniques de désescalade, selon le communiqué.

M. Gillingham a créé cette équipe en réponse aux inquiétudes liées aux agressions contre les chauffeurs d'autobus et les passagers.

Le syndicat Amalgamated Transit Union qui représente les chauffeurs de la Winnipeg Transit indique qu'il y a eu 201 incidents de sécurité cette année. Ceux-ci comprennent des menaces verbales avec des armes, des tentatives d'agression et des agressions physiques.

Il s'agit d'une augmentation de 55 % par rapport aux 130 incidents enregistrés en 2022, tandis qu'il y a eu 88 incidents en 2021 et 86 en 2020.

La nomination de M. Chrismas représente un pas important vers la priorité donnée à la sécurité du système de transport et au bien-être des conducteurs et des passagers, souligne le président de la section locale 1505 de l'ATU, Chris Scott

La Ville de Winnipeg prévoit d'embaucher 24 agents dans l'équipe. Elle dit vouloir les affecter surtout sur les trajets où le nombre d'incidents est le plus élevé, a affirmé M. Gillingham en mars.

Pendant la campagne électorale municipale de l'an dernier, Scott Gillingham avait promis qu'il y aurait plus d'agents dans les autobus pour prévenir la criminalité.

Avec les informations de Cameron MacLean