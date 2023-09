Plusieurs défis pour les entreprises manufacturières du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est loin d’être épargné par la pénurie de main-d'œuvre qui touche les entreprises manufacturières. À preuve, selon Statistique Canada, 780 postes sont à combler dans la région dans ce secteur.

Les secteurs comme la transformation agroalimentaire, la production de machinerie, l’aluminium et tous les sous-traitants de ces milieux sont touchés par le manque de travailleurs dans la région. Pour Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, il s’agit d’un obstacle majeur à la croissance de plusieurs entreprises.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Proulx est présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Encore aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est le plus grand frein à la croissance de ces entreprises, donc plusieurs entreprises vont nous dire qu’elles vont devoir ralentir la cadence comme fermer des quarts de soir , de fin de semaine ou de nuit parce que lorsqu'il y a une rareté de main-d'œuvre comme aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver les travailleurs nécessaires, donc c'est vraiment un frein à leur croissance locale , a expliqué la dame en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Formations offertes par les entreprises

L’une des solutions pour pallier ce problème est d’embaucher des travailleurs même s’ils ne possèdent pas toutes les qualifications requises pour occuper les postes disponibles. De plus en plus d’entreprises offrent des formations à leurs nouveaux employés.

On va les former sur des équipements et on va développer leurs compétences pour qu'ils soient capables de travailler sur des lignes de production automatisées par exemple. Donc il y a de plus en plus de formations qui se font à l'interne. En parallèle, les entreprises vont investir pour automatiser et robotiser, parce que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on veut pouvoir faire plus avec moins , a relaté Véronique Proulx.

Ouvrir en mode plein écran La pénurie de main-d’œuvre actuelle est un obstacle sérieux à la compétitivité du secteur manufacturier. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

L'attractivité représente aussi un défi dans ce contexte pour le secteur manufacturier.

Souvent, les gens vont percevoir que le secteur manufacturier est un secteur qui est désuet ou que ce sont des tâches très manuelles, très lourdes, qui demandent d’être fort physiquement, que ce sont des lieux qui sont sales. Or, le secteur manufacturier s'est beaucoup transformé lorsqu'on parle de transformation numérique, on parle de chaînes de production qui sont automatisées, robotisées, donc c'est un environnement qui est différent, puis ça demande des compétences différentes. Mais je vous dirais que comme manufacturier, on a beaucoup de travail à faire pour se faire connaître auprès des jeunes , a reconnu Véronique Proulx.

Selon la grande patronne de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, le gouvernement du Québec doit être en mesure d’aider mieux financièrement les PME qui souhaitent se tourner vers l’automatisation, surtout celles qui comptent moins de 100 employés. Au Québec, ce nombre se chiffre à 12 000 dans le secteur manufacturier.