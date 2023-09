Le directeur général de la station Gallix démissionne

Le directeur général de la station récréotouristique de Gallix, Loïs Babin, démissionne en raison de ses ennuis de santé. Il quittera son poste le 13 octobre.

Le responsable de la station, n'a pas souhaité préciser ses problèmes de santé.

Si le conseil d’administration n’arrive pas à trouver son remplaçant d’ici la mi-octobre, Loïs Babin se dit ouvert à l’idée de demeurer en poste quelques jours de plus.

Je pourrais rester une ou deux semaines de plus, mais je ne pourrai pas passer l’année sur ce poste , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Loïs Babin est le directeur général sortant de la station de ski Gallix à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Plusieurs autres postes à combler

Selon la page Facebook de la station Gallix, plusieurs postes sont à combler pour la saison à venir. La station souhaite notamment recruter un responsable marketing et logistique, un responsable opération montagne, un responsable de l’atelier de location en plus de plusieurs préposés, caissiers et moniteurs.

Trouver de la main-d'œuvre, ça sera un gros défi cette année pour amener la station en service.

Il faudra mettre beaucoup plus d’efforts qu'à l'habitude pour aller recruter la main-d’œuvre , lance-t-il. Mais, je pense qu’on sera capable d’opérer cette année quatre jours par semaine, du jeudi au dimanche .

Un mandat de trois ans

En poste depuis trois ans, le mandat de Loïs Babin a été marqué notamment par la pandémie de COVID-19, mais aussi par le bris du remonte-pente, qui s'était affaissé il y a 2 ans presque jour pour jour, après une tempête.

On a tout mis en branle pour pouvoir remettre la station sur pied , se souvient le directeur général sortant.

Ouvrir en mode plein écran Le seul remonte-pente de la station Gallix s'était affaissé en 2021 en raison d'un affaissement du sol. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de François Bergeron Dignard

Durant son mandat, le prix de l’abonnement a d’ailleurs été revu à la hausse. Le coût pour les skieurs de 18 à 59 ans était de 723 $ en 2022-2023, alors qu’il était de 687 $ en 2021-2022. Cela représente une hausse totale d’environ 5 %.

Je ne pense pas que l’augmentation était exagérée considérant les circonstances et la situation à laquelle on était confrontée , ajoute Loïs Babin.

Le prix de l’abonnement pour la saison 2023-2024 n’a pas encore été dévoilé, ni la date d’ouverture de la station de ski.