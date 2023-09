Meurtre d’un leader sikh : « nous ne resterons pas silencieux », lancent des manifestants

Une semaine après que Justin Trudeau a dénoncé le rôle potentiel de l’Inde dans l’assassinat d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, en Colombie-Britannique en juin dernier, une centaine de manifestants se sont rassemblés à Vancouver lors d'un appel à la justice.

Nous ne resterons pas silencieux devant les actes du gouvernement indien , lance Mukh Sevadar, porte-parole de la manifestation organisée lundi devant le consulat de l’Inde, au centre-ville de Vancouver.

Le Canada accueille la plus grande diaspora d'individus de confession sikhe selon le recensement canadien de 2021, devant le Royaume-Uni. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Nous souhaitons que justice soit faite, que cette ingérence étrangère soit notamment examinée par une tierce partie , ajoute le porte-parole.

Depuis la mort d’Hardeep Singh Nijjar, les voix de la communauté sikhe se font de plus en plus entendre et nous ne lâcherons pas , souligne une jeune manifestante, Harsimran Preet Kaur.

Harsimran Preet Kaur fait partie de ceux qui soutiennent la création du Khalistan dans la communauté sikhe. Photo : Radio-Canada

On est soulagés, car on voit que le gouvernement canadien est derrière nous , affirme pour sa part Amanjot Kaur. C’est important de continuer d’enquêter, on va découvrir que le gouvernement indien est derrière cet assassinat , croit-elle.

Des manifestations ont aussi réunis des dizaines de personnes à Toronto et Ottawa.

Un pilier de la communauté sikhe

Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, était le président d’un important temple sikh de Surrey, en banlieue de Vancouver. Il soutenait aussi la création d'un État, le Khalistan, qui comprendrait le Pendjab, une région de l'Inde à majorité sikhe.

La manifestation a été organisée par Sikhs for Justice, un groupe établi aux États-Unis qui appui également la création de cet État indépendant.

Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Hardeep Singh Nijjar au temple Guru Nanak de Surrey après sa mort, le 18 juin 2023. Il a été atteint par balles alors qu'il était dans son véhicule stationné. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Il était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA), une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme.

Les relations entre le Canada et l’Inde s’enveniment

Depuis les allégations portées par Justin Trudeau et rejetées par le gouvernement indien, les relations entre les deux pays se complexifient.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue de l'Inde, Narendra Modi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

L’Inde a notamment décidé d'interrompre le traitement de visas pour tous les citoyens canadiens. Des diplomates, tant canadiens qu’indiens, ont aussi été renvoyés dans leur pays respectif.