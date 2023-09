Une pénurie d’arbitres fait craindre des annulations de matchs à Rouyn-Noranda

L’Association du hockey mineur de Rouyn-Noranda craint l’annulation de matchs en raison d’un manque d’arbitres.

L’organisation recherche des arbitres de tous les âges, et plus particulièrement des adultes, pour officier dans les catégories M15 et M18, où les besoins sont encore plus criants.

Si ça ne change pas et qu'on n’annule pas de matchs, des arbitres vont devoir prendre les bouchées doubles. Donc, ce qui va se produire, c’est qu’ils vont être fatigués, ça peut devenir dangereux et il va y avoir de l’insatisfaction au niveau des parents , soutient Christian Chouinard, chef des arbitres à l'Association du hockey mineur de Rouyn-Noranda (AHMRN).

On va devoir faire des matchs en effectifs réduits. La sécurité des joueurs est impliquée, mais aussi la sécurité des arbitres.

Une formation samedi

Avis aux personnes intéressées, une formation de niveau 1 sera offerte ce samedi afin de former rapidement de nouveaux officiels pour la saison qui débute.