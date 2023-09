L’Ontario offre aux municipalités un outil de financement pour les nouvelles stations GO

Plus d’emplois et de logements autour des transports en commun. C’est l’objectif d'un projet de loi déposé lundi par la ministre ontarienne de l'Infrastructure, Kinga Surma.

Selon le gouvernement, le but est de contribuer à rendre les déplacements plus pratiques dans toute la région du Grand Toronto. Elle favoriserait aussi la construction de plus de stations du réseau de trains de banlieue GO et stimulerait l’offre de logements et la formation de communautés diversifiées autour de ce réseau.

Les municipalités auraient accès à un nouvel outil de financement optionnel pour bâtir de nouvelles de stations de train GO et stimuler la construction de logements autour d'elles.

Ces frais de contribution à la construction des stations permettraient aux municipalités de financer la conception et la construction des nouvelles stations. Par la suite, elles pourraient récupérer les coûts à mesure que des quartiers seraient bâtis autour de ces futures stations.

En contrepartie, les municipalités devraient réduire les frais de développement imposés aux promoteurs, en abaissant, par exemple, les exigences liées aux places de stationnement.