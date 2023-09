Une visite à l’intérieur de la Maison des aînés et alternatives de Roberval

Après l’emménagement des résidents dans la nouvelle Maison des aînés et alternatives de Roberval la semaine dernière, la ministre responsable des Aînés a procédé à son inauguration officielle, lundi, en présence de plusieurs dignitaires.

Sonia Bélanger était sur place en compagnie de la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, et de la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Ouvrir en mode plein écran Les maisons des aînés sont divisées en unités qui accueillent une douzaine de personnes. Il y a aussi une grande cuisine pour le personnel. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Cette fois, les médias ont pu découvrir les installations toutes neuves, contrairement à la semaine dernière où ils n’avaient eu accès qu’au stationnement.

La Maison des aînés et alternatives de Roberval, construite au coût de 77,5 millions de dollars, est le premier établissement de ce type à ouvrir ses portes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Ghislaine Girard a pu emmener son piano à la Maison des aînés. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Deux autres, situées respectivement à Alma et Chicoutimi-Nord, devraient accueillir leurs premiers usagers au cours des prochaines semaines. Les maisons des ainés sont une promesse électorale de François Legault en 2018.

Ces milieux de vie ont été pensés pour favoriser le bien-être des résidents en s'éloignant du modèle des CHSLD . Les aires communes sont aussi plus présentes et les salles de repas sont plus conviviales. L'autre différence, c'est la présence plus soutenue qu'auront les aidants naturels auprès des résidents.

Du recrutement auprès des résidences privées

Pour s’assurer d’avoir suffisamment de personnel à l’intérieur de cette maison des aînés, le CIUSSS a déployé une importante campagne de recrutement. Dans certains cas, des employés issus des résidences privées pour aînés ont été embauchés, ce qui inquiète la FADOQ .

On a vu un déplacement des ressources vers le public de ces milieux-là. Donc il y a un réel danger du côté des résidences privées de perdre des préposés aux bénéficiaires, de perdre une main-d'œuvre de qualité. Donc on enlève un peu d'un côté pour donner à l'autre , a constaté le directeur général de la FADOQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre.

Avec des informations de Mélissa Paradis