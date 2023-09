Dana Claxton remporte le prix Audain des arts visuels

Dana Claxton, professeure à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et artiste multidisciplinaire autochtone, a reçu lundi le prix Audain pour les arts visuels 2023 d'une valeur de 100 000 $.

Artiste multidisciplinaire œuvrant dans le cinéma, la photographie, l'installation vidéo et l'art de la performance, Dana Claxton est également directrice du département d'histoire de l'art, d'art visuel et de théorie à l' UBC .

C'est un grand honneur de faire partie de ce groupe qui comprend des personnalités estimées de la Colombie-Britannique commeSusan Point, Jim Hart et Robert Davidson , a déclaré Dana Claxton dans un communiqué.

Dana Claxton est l’une des plus grandes artistes de la Colombie-Britannique , ajoute Michael Audain, président de la Fondation Audain. En plus de jouir d'une réputation internationale exceptionnelle, Mme Claxton a eu une influence considérable sur les jeunes artistes et ses étudiants en art de l' UBC .

Née à Yorkton, en Saskatchewan, l'artiste sexagénaire a grandi à Moose Jaw avant de déménager en Colombie-Britannique avec sa famille à l'âge de 11 ans. Elle est membre de la Première Nation Wood Mountain Lakota en Saskatchewan et réside aujourd’hui à Vancouver.

L'artiste explore la beauté autochtone, le corps ainsi que les questions sociopolitiques et spirituelles.

Son travail a été exposé notamment au Museum of Modern Art et au Metropolitan Museum of Art de New York. Ses œuvres sont conservées dans des collections publiques, privées et corporatives, notamment celles du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée des beaux-arts de Vancouver.

Dans le passé, Dana Claxton a reçu notamment le prix VIVA (2001), le prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques (2020) et le Prix de photographie Banque Scotia (2020).

Créé en 2004, le prix Audain pour les arts visuels, soutenu par la Fondation Audain, est un prix annuel qui récompense un artiste canadien établi. D'une valeur de 100 000 $, il s'agit du plus prestigieux prix artistique en Colombie-Britannique et de l'une des distinctions artistiques les plus importantes au Canada.