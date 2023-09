Engins interdits sur les pistes cyclables : une plus grande présence de la SQ demandée

Le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, qui est également président de l'Association des réseaux cyclables du Québec, aimerait que la Sûreté du Québec (SQ) soit plus présente pour faire appliquer les nouveaux règlements entourant la trottinette électrique, que certains ont interprétés pour se présenter en voiturette de golf ou en moto électrique sur les pistes cyclables.

Rappelons qu’en vertu d’un projet pilote en vigueur depuis le 20 juillet, les trottinettes et autres petits véhicules électriques peuvent circuler légalement sur les routes où la vitesse ne dépasse pas 50 kilomètres à l'heure et sur les pistes cyclables.

David Lecointre dit avoir vu une panoplie d’engins sur les pistes cyclables qui n’ont pas le droit d’y circuler. Le projet pilote limite le poids des petits véhicules motorisés sans habitacle à 36 kilogrammes et la vitesse à 25 km/h, avec une puissance maximale de 500 watts.

Ça nous pose des problèmes parce qu’on a des gens qui ont comme dérogé à la loi en comprenant par exemple qu'ils pouvaient y aller avec des motocross électriques, qu'ils pouvaient y aller avec des quads, qu'ils pouvaient y aller avec des voiturettes de golf. Ça, une voiturette de golf, je n'avais pas prévu ça, mais on en a vu beaucoup , a-t-il mentionné en entrevue à Radio-Canada.

Selon David Lecointre, la SQ dit manquer d’effectifs.

Ils n'ont pas assez de patrouilleurs, puis ils n'ont pas les équipements nécessaires pour intervenir sur nos réseaux. Ils nous l'ont exprimé. Ils le regrettent parce qu'ils voudraient nous aider , avait-il d'abord dit.

Un répertoire des accidents

Pour ce qui est des accidents impliquant des trottinettes électriques, il est difficile de les chiffrer. Des démarches seraient déjà entreprises pour réaliser un répertoire des collisions sur les réseaux cyclables.

On travaille justement avec la santé publique dans plusieurs régions du Québec à mettre en place un système de répertoire des accidents qui touchent les usagers autres que les automobilistes, donc les piétons, les trottinettes , a dit aussi David Lecointre.

Ce répertoire permettrait d’étoffer des demandes de subventions pour réaliser des aménagements assurant une meilleure cohabitation.

Ainsi, des tronçons cyclables pourraient bénéficier d’un accotement avec de la poussière de pierre plutôt que du gros gravier pour que les piétons et les coureurs puissent laisser plus de place pour les cyclistes et les adeptes de trottinettes. Un sentier pédestre parallèle pourrait aussi être tout bonnement la solution.

L'inclinaison des pentes ou des courbes pourrait aussi être adaptée aux trottinettes électriques.

Une fréquentation en baisse

Pour ce qui est de la Véloroute des Bleuets, le bilan sera annoncé lors du dévoilement de la campagne de financement annuelle le 21 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Moins de cyclistes ont emprunté la Véloroute des Bleuets en juin et juillet. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Mais déjà, il a été révélé que la piste de quelque 250 kilomètres qui ceinture le lac Saint-Jean a connu des baisses de 19 % pour les mois de juin et juillet. La fumée des incendies de forêt et les importantes précipitations ont joué un grand rôle. Lors d’épisodes intenses de fumée, il était tout simplement déconseillé de faire du sport à l’extérieur.