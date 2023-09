Le PC promet plus de sécurité et le NPD s’engage à soutenir les employés paramédicaux

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba entame sa dernière semaine de campagne électorale provinciale en promettant quatre mesures pour améliorer la sécurité. Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba continue sur le thème de la santé en promettant du soutien aux professionnels paramédicaux.

La cheffe des PC, Heather Stefanson, a promis, lundi matin, à Brandon, que son parti dépensera deux millions de dollars pour étendre le Partenariat pour la sécurité communautaire dans le centre-ville de cette communauté.

Ce programme dessert actuellement le centre-ville de Winnipeg et aide les personnes vulnérables grâce à un partenariat entre les entreprises, la police et les différents niveaux de gouvernement.

Pendant ce temps, à Winnipeg, le candidat dans la circonscription de Kirkfield Park, Kevin Klein, a promis que son parti s'attaquera aux courses de rue en voiture.

Un gouvernement progressiste-conservateur réélu dépensera un million de dollars pour installer des caméras, selon lui. Celles-ci aideront à identifier les contrevenants qui roulent à grande vitesse et à surveiller les niveaux de bruit dans les zones où les courses de rue sont un problème, affirme-t-il.

Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Le candidat de la circonscription de Steinbach Kelvin Goertzen a indiqué que les progressistes-conservateurs mettront en place un fonds annuel de trois millions de dollars pour prévenir et lutter contre la criminalité dans le secteur du commerce de détail.

M. Goertzen indique que les hôtels, les restaurants et les commerces pourraient demander de l'argent à ce fonds pour installer des alarmes et des caméras ou pour retirer des graffitis et réparer les dommages causés par le vandalisme.

De l'argent pour les professionnels paramédicaux

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, Wab Kinew, s'est attardé sur les travailleurs paramédicaux lors de la seule annonce électorale du parti, lundi.

Publicité

M. Kinew s'engage à inclure les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux, les travailleurs en santé mentale et les technologues de laboratoire. Ceci fait partie d'un engagement précédemment pris par son parti de consacrer 500 millions de dollars sur une période de quatre ans pour le recrutement de travailleurs de la santé.

Dans le domaine des soins de santé, nous parlons souvent de médecins, d'infirmières et de personnel de soutien, mais les soins de santé sont un système complexe, et des milliers de Manitobains sont là pour nous diagnostiquer, nous traiter et nous maintenir en bonne santé , affirme Wab Kinew.

Le NPD affirme qu'il offrira des incitatifs ciblés aux professionnels paramédicaux pour qu'ils travaillent dans les communautés rurales et du nord du Manitoba et qu'il placera davantage de professionnels paramédicaux dans les communautés dotées de cliniques de proximité pour que les patients puissent avoir accès à des tests de diagnostic.

Le parti veut aussi que des professionnels paramédicaux tels que des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des cliniciens en santé mentale et des pharmaciens soient intégrés dans les équipes de soins primaires des centres médicaux familiaux.

Le jour du scrutin est le 3 octobre.

Avec des informations de CBC et de La Presse canadienne