Des habitants de Cameron dénoncent un projet de village de vacances qui serait aménagé sur des terres agricoles et comprendrait un terrain de golf. Le village fait partie de Kawartha Lakes, à 150 km au nord-est de Toronto.

Ce projet proposé par Flato Developments comprendrait un parcours de 18 trous, 339 maisons saisonnières, 84 habitations en location, un centre communautaire, un restaurant et une marina rénovée.

Avant que les pelleteuses n’investissent le terrain, il faut que les moissonneuses-batteuses cèdent la place. Autrement dit, il faudrait que le conseil municipal de Kawartha Lakes accepte de changer le zonage de 156 hectares de terrain – dont la plupart sont actuellement destinés à des usages agricoles ou ruraux – en commercial touristique .

Ouvrir en mode plein écran Flato Developments a soumis ce concept d'aménagement, qui pourrait évoluer au fil du temps. Photo : Ville de Kawartha Lakes

Flato Developments promet une croissance économique soutenue, une amélioration des infrastructures de la communauté et un tourisme diversifié et attrayant durant les quatre saisons .

Publicité

De nombreux résidents unis contre ce projet

Malgré ces belles paroles, certains résidents refusent de voir ce projet éclore. C’est notamment le cas de Margaret Carroll, une retraitée de 66 ans qui a grandi dans la maison où elle vit aujourd'hui avec son mari à Cameron. Personnellement, je pense que cela va détruire notre vie. La vie que nous avons aujourd'hui aura totalement disparu.

C’est la quiétude de ce coin de l’Ontario qui est en jeu. Margaret Carroll craint que les véhicules et les piétons soient plus nombreux sur les bords du lac Sturgeon une fois que le terrain de golf sera aménagé.

Il n'y a vraiment aucun avantage à ce complexe pour nous.

Autre inquiétude de la résidente : un des trous du terrain de golf se trouverait juste derrière son terrain. Les pesticides, herbicides ou autres produits chimiques qui pourraient être utilisés sur le terrain risqueraient donc de ruisseler et de contaminer son puits et l’eau du lac.

Autre opposante à ce projet : Sylvia Keesmaat, professeure à l'Université de Toronto et agricultrice en permaculture. Elle vit à Cameron depuis presque 20 ans. Selon elle, ce projet menace la faune et la flore locales. Cette parcelle de terrain comprend des spécificités géologiques qui sont des formations terrestres inhabituelles en Ontario et fournissent un habitat parfait à un certain nombre d'espèces en péril.

Ouvrir en mode plein écran Silvia Keesmaat est membre du groupe de défense populaire Say No To Flato, qui s'oppose au projet. Photo : Gracieuseté de Silvia Keesmaat

Elle voit aussi en ce projet une menace d' embourgeoisement. Cela fera également monter les prix des terrains dans la région. Les gens qui grandissent ici, les enfants qui grandissent, ici n'ont pas les moyens de vivre ici.

Publicité

Mike Perry, conseiller municipal, a déclaré être au courant des préoccupations de la communauté. En ce moment, je travaille avec mes électeurs ici sur le terrain pour répondre à toutes ces préoccupations et obtenir autant d'informations que possible à cette étape.

Un homme influent derrière le projet

Le fondateur et président de Flato Developments, Shakir Rehmatullah a déjà fait parler de lui. Effectivement, il était à l'origine de trois demandes réussies visant à faire retirer des terres de la ceinture de verdure l'automne dernier, selon le rapport du commissaire à l'intégrité. Le premier ministre Doug Ford a annoncé jeudi que les terrains précédemment retirés retourneront dans la ceinture de verdure.

Shakir Rehmatullah est un ami de M. Ford et de Kaleed Rasheed, le ministre progressiste-conservateur qui a démissionné la semaine dernière après que des reportages eurent soulevé des questions sur le temps passé ensemble lors d'un voyage à Las Vegas.

Ouvrir en mode plein écran Shakir Rehmatullah est fondateur et président de Flato Developments, basé à Markham, en Ontario. Photo : Développements Flato/YouTube

Flato Developments s’est exprimé concernant les inquiétudes locales via un communiqué. Il est indiqué que l'entreprise a travaillé avec des consultants environnementaux de pointe qui ont mené un certain nombre d'études et s'efforcent de satisfaire à toutes les exigences municipales afin de garantir que le projet apporte un avantage net à la communauté.

Une motion qui sera soumise mardi au conseil municipal de Kawartha Lakes renverrait la demande de changement de zonage de Flato au personnel pour une étude plus approfondie et pour répondre aux préoccupations du public.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones, de CBC