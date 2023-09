La LPHF fait rêver les hockeyeuses des Titans

Pascal Dufresne a vu passer plusieurs hockeyeuses d'exception en 21 ans au cégep Limoilou. Jusqu’à tout récemment, toutefois, même les meilleures joueuses des Titans ne pouvaient aspirer à gagner leur vie en pratiquant leur sport. L’arrivée de la LPHF, en ce sens, marque la naissance d’un nouveau rêve.

L’entraîneur de longue date était à l’écoute, lundi dernier, lorsque trois de ses anciennes protégées ont entendu leur nom prononcé au tout premier repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Élizabeth Giguère (New York), Gabrielle David (Montréal) et Audrey-Anne Veillette (Ottawa), seront de la saison inaugurale du nouveau circuit.

C’était très émouvant de voir nos filles pleurer avec leurs parents sur place au repêchage. Je pense que c’est un grand pas pour le hockey féminin. C’est extraordinaire ce qui se passe en ce moment , lance Dufresne avant un entraînement des Titans.

Ouvrir en mode plein écran Ancienne capitaine des Titans, Gabrielle David vient de conclure une carrière auréolée à l'Université Clarkson. Photo : Université Clarkson

Les débouchés professionnels, c’est ce qui manquait au hockey féminin, poursuit ce dernier. Son programme est depuis longtemps une pépinière pour les meilleures équipes universitaires canadiennes et américaines. Sauf qu’à moins d’être sélectionnées par l’équipe nationale canadienne, les joueuses comme Giguère, David et Veillette se retrouvaient dans un cul-de-sac à la fin de leurs études.

Ces filles-là ont joué dans des programmes importants et elles ont dominé sur la scène universitaire. C’est plaisant de voir qu’elles ont une option après.

Un rêve atteignable

Avec des salaires annuels variant entre 35 000 et 80 000 dollars américains, les joueuses de la LPHF ne rouleront pas sur l’or durant les premières années d’existence du circuit. Mais une convention collective signée pour une durée de dix ans garantit aux hockeyeuses toute une série d'avantages sociaux qui n'existaient pas, auparavant, au hockey féminin.

Quand on était jeune, on voyait les Canadiennes de Montréal et on était toutes impressionnées par ça , lance la défenseure des Titans Jordanne Laforme, faisant référence à la défunte formation professionnelle montréalaise. L’arrivée de la LPHF est une nouvelle bouffée de joie. On peut recommencer à rêver de jouer plus haut et de ne jamais s’arrêter.

Ouvrir en mode plein écran La joueuse de centre des Titans Juliette Leroux Photo : Radio-Canada

Ça, c’est la meilleure partie. Tu n’es plus obligé d’arrêter après avoir joué à l’Université. Certaines joueuses vont être capables de faire carrière dans le hockey sans avoir à se trouver un autre métier , ajoute l’attaquante Juliette Leroux.

Encore mieux, les actuelles joueuses des Titans ont maintenant des modèles à suivre en Élizabeth Giguère, Gabrielle David et Audrey-Anne Veillette. Des joueuses qui, il n’y a pas si longtemps, remplissaient les filets sur la patinoire de l’Arpidrome de Charlesbourg.