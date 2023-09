Près de 500 postes vacants à combler dans les usines manufacturières de la Mauricie

La pénurie de main-d’œuvre n’épargne presque aucun secteur depuis quelques années. Mais des données de Statistiques Canada viennent dresser un portrait clair de la situation dans le secteur manufacturier en Mauricie. Les résultats du deuxième trimestre de l’année en cours montrent que 460 postes sont à combler, soit plus que la moyenne provinciale.

Il s'agit d'un défi considérable pour assurer la pérennité et la croissance de ce secteur, selon Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

À l'usine Chemise Empire, de Louiseville, la pénurie de personnel prend tout son sens. L'entreprise fondée en 1894 aura plusieurs autres postes à combler d'ici quelques années, avec une moyenne d'âge de ses employés de 56 ans.

Pour la directrice des ressources humaines, Solange Fournier, cette réalité est bien réelle.

Oui, la pénurie de main-d'œuvre existe, en plus de la formation et de la pénurie de logements. On est affecté de tous les côtés.

La formation est très technique pour une couturière. Elle dure environ de deux à cinq années, ce qui demeure coûteux, bien que rentable à long terme, précise la directrice.

Statistiques Canada observe que le secteur manufacturier du Québec est l'un des plus touchés. Le taux de postes vacants en Mauricie s'établi à 4,8 % pour le deuxième trimestre de 2023, comparativement à 4,6 % pour l'ensemble de la province.

Ouvrir en mode plein écran Statistiques Canada estime que le secteur de la la fabrication du papier est durement touché par la pénurie. Photo : Statistique Canada

Miser sur les conditions de travail

Au-delà du recrutement, les entreprises doivent miser sur la rétention de leurs ressources humaines actuelles. Des conditions de travail innovantes et adaptées aux réalités du jour semblent être des pistes de solution.

Ouvrir en mode plein écran Joanie Lamusette est couturière à l'usine Chemise Empire, à Louiseville. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Chemise Empire a par ailleurs ajusté certains horaires. Le vendredi midi, la semaine est terminée. Juste ça, c'est magique. On a une grande fin de semaine , exprime Joanie Lamusette, employée de l'usine de Louiseville.

Publicité

Sa collègue Manon Laplante se réjouit de ne pas avoir à faire tout le temps la même chose. On fait plein d'affaires, c'est le [fun] , dit-elle.

Courtiser les travailleurs étrangers

Le recrutement de nouveaux candidats dépasse les frontières. On a recruté sept travailleurs en Tunisie , relate Solange Fournier. Ils parlent français. On a sauvé l'étape de l'apprentissage de la langue. Ces travailleurs arrivent avec leurs bagages et leur expérience , signale-t-elle.

Cette solution qui est d'ailleurs suggérée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Sa présidente-directrice générale, Véronique Proulx, constate que le taux de postes vacants demeure élevé et qu'il devient un enjeu important pour assurer la pérennité et la croissance des entreprises de la région. C'est pourquoi son organisme demande au gouvernement du Québec de continuer à aller de l'avant, avec une hausse des seuils des migrations.

Ouvrir en mode plein écran La pénurie de main-d’œuvre actuelle est un obstacle sérieux à la compétitivité du secteur manufacturier. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Quoiqu'il en soit, le secteur des entreprises manufacturières de la Mauricie devra continuer de mener des campagnes de séduction pour attirer des travailleurs d'ici ou d'ailleurs.

D’après un reportage d'Eugénie Larente