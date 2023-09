Des excréments soulignent le stress élevé des cerfs lors des feux de forêt

Bien que des chercheurs affirment qu'il reste beaucoup à apprendre sur les conséquences des feux de forêt sur la faune, des excréments de cerfs semblent indiquer que ces animaux subissent un stress élevé lors des incendies.

Des échantillons de selles de cerfs mulets recueillis en août 2021 dans des régions où brûlaient des feux de forêt en Colombie-Britannique ont révélé des concentrations élevées de cortisol, une hormone induite par le stress.

Shaun Freeman, biologiste spécialiste de la faune et de l'habitat au sein de la communauté autochtone de Skeetchestn, explique que son équipe a commencé à recueillir des excréments de cerfs mulets au moment où deux grands incendies brûlaient encore dans la région située entre Cache Creek et Kamloops.

Les échantillons ont ensuite été examinés au zoo de Toronto, qui a fait état de niveaux élevés de cortisol.

Le stress peut perturber l'assimilation des nutriments par les animaux, les poussant à brûler leurs précieuses réserves de graisse, et il peut diminuer leur capacité à se reproduire , explique Shaun Freeman.

Des échantillons prélevés dans des conditions plus favorables contenaient quant à eux près de la moitié moins de cortisol, indique le biologiste, ce qui permet aux chercheurs d'établir une base de référence.

Un territoire ravagé

La population locale de cerfs mulets est en déclin, et les feux de forêt du lac Sparks et de Tremont Creek, qui ont détruit 1595 kilomètres carrés en 2021, ont ravagé la moitié de l'habitat hivernal des animaux dans le territoire de Skeetchestn, comme le précise Shaun Freeman.

Ce territoire est composé de conifères anciens et matures qui aident les cerfs à se déplacer dans la forêt en protégeant le sol des chutes de neige abondantes. Les aiguilles des arbres et les lichens fournissent également de la nourriture pendant les rares mois d'hiver, explique-t-il. Or, des pans entiers de forêts brûlées par les feux de 2021 ont évolué vers le type d'habitat dans lequel les cerfs se nourrissent pendant l'été.

La communauté Skeetchestn a demandé au public de ne pas s'approcher des zones incendiées en 2021, en particulier dans les basses altitudes fréquentées par les cerfs, pour réduire les facteurs de stress et les perturbations.

La replantation des arbres doit changer, selon des experts

Le changement climatique alimente des feux de forêt de plus en plus importants et graves, dont les effets sont exacerbés par d’autres phénomènes comme les coupes à blanc et le reboisement.

Une approche prédominante en Colombie-Britannique consiste à replanter les zones exploitées ou brûlées avec des conifères destinés à l'industrie forestière.

Il est également courant d'éliminer les arbres à feuilles touchés par les flammes qui joueraient un rôle important dans l'écosystème, notamment pour la faune et la flore, comme l'indique Adam Ford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie du rétablissement de la faune au campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique.

Le problème, c'est que les gens pensent que la restauration consiste à planter des arbres. On rétablit l'accès des gens aux forêts, mais on ne restaure pas l'habitat ni l'écosystème.

Des travaux menés jusqu'à présent ont révélé un rétablissement limité à court terme dans les zones qui ont été gravement brûlées, comme l'explique Sarah Dickson-Hoyle, écologiste et chercheuse postdoctorale à la Faculté de foresterie de l'Université de Colombie-Britannique.

La diversité des plantes de sous-bois, des arbustes, des graminées et des fleurs sauvages, qui, non seulement, constituent la plus grande partie de la biodiversité de ces forêts, mais qui sont également très importantes pour le fourrage des animaux sauvages, est beaucoup plus faible , constate-t-elle.

La compréhension des conséquences des grands feux permet également de mettre en évidence le fait que ces incendies, dans de nombreux paysages de Colombie-Britannique, ne correspondent pas à ce à quoi ces régions sont adaptées. Ils sortent du cadre historique , ajoute-t-elle.

Avec les informations de La Presse canadienne