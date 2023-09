Spotify veut utiliser l’IA pour traduire des balados

Spotify teste actuellement de nouveaux moyens de traduire des balados grâce à une technologie d'intelligence artificielle qui imite la voix des animateurs et animatrices.

Pour ce projet pilote, Spotify travaille avec Dax Shepard et Monica Padman du balado Armchair Expert, Lex Fridman et Steven Bartlett de The Diary Of A CEO et Bill Simmons de The Ringer. L’intelligence artificielle permet d’entendre quelques épisodes de ces balados en espagnol, en français et en allemand.

L’outil génère ces voix grâce à la technologie développée par OpenAI qui permet de reproduire le ton et le style d’origine. L’entreprise croit que l’expérience d’écoute sera plus intéressante grâce aux intonations et au style de voix reproduits.

Spotify compte actuellement plus de 100 millions d'auditeurs de podcasts dans le monde. L’entreprise souhaite que les épisodes traduits soient disponibles partout. Si les tests sont concluants, d’autres traductions devraient s’ajouter ensuite.

Il est déjà possible d’entendre un aperçu du projet sur le site de Spotify (Nouvelle fenêtre).